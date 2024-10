Lancement de Ouest-France TV : Un report à l’étude en discussions avec l’Arcom

Le lancement de Ouest-France TV, prévu pour succéder à C8 et NRJ 12 en 2025, pourrait être reporté. Guénaëlle Troly, récemment nommée directrice générale de la nouvelle chaîne, a annoncé que deux calendriers de lancement étaient à l’étude. « Nous sommes en discussion avec l’Arcom pour lancer la chaîne le 1er septembre 2025 », a-t-elle déclaré au Figaro. Toutefois, un démarrage anticipé pourrait avoir lieu dès le 1er mars 2025, date où le bail de la chaîne sur la TNT débute. Si cela se confirme, une grille de transition serait mise en place en attendant le lancement complet.

Guénaëlle Troly, qui a déjà piloté le lancement de RMC Découverte, a pour mission de recruter une équipe de trente personnes et de développer des programmes variés. Le défi est de taille : construire une nouvelle chaîne généraliste et gratuite qui reflète la diversité de la France. La grille de Ouest-France TV comprendra notamment un talk-show quotidien, « Le Talk en vrai », des retransmissions de spectacles, des JT, des soirées cinéma et même des compétitions sportives, en particulier du cyclisme.

La chaîne Ouest-France TV, portée par un groupe de presse bien établi, ambitionne de devenir un acteur incontournable du paysage audiovisuel français. Sous le slogan « La vie, en vrai », la programmation visera les 25-49 ans de la France périphérique, en mettant en avant l’authenticité et la diversité des régions.

En parallèle, Réels TV, l’autre chaîne appelée à remplacer C8 et NRJ 12, avance aussi ses pions. Financé par le groupe CMI de Daniel Kretinsky, Réels TV a récemment débauché Christopher Baldelli, ancien patron de Public Sénat, pour prendre les rênes de cette nouvelle chaîne.