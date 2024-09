Lancement de la Fashion Week de Milan sous un ciel assombri

Ce mardi 17 septembre 2024, Milan donne le coup d’envoi de sa Fashion Week, une vitrine des tendances pour le printemps-été 2025. Cette édition est marquée par un ralentissement notable de l’industrie de la mode, un secteur essentiel pour l’économie italienne.

Au premier semestre de cette année, le chiffre d’affaires de la mode italienne a chuté de 6,1%, et les prévisions annoncent une baisse de 3,5% pour l’ensemble de l’année par rapport à 2023, selon l’institut Fashion Economic Trends de la Chambre nationale de la mode italienne. Les grands groupes du luxe, tels que LVMH et Kering, affichent également des résultats décevants, avec une baisse de 1% et de 11% de leur chiffre d’affaires respectivement.

Face à cette conjoncture, les marques adaptent leur stratégie, avec des restructurations et des réorganisations au sein de leurs équipes. Des changements notables se sont produits, notamment la première grève chez Gucci en novembre 2023 et le mouvement des dirigeants créatifs dans plusieurs maisons.

Dans ce contexte, Fendi ouvrira le bal des défilés cet après-midi, suivi de présentations des marques emblématiques comme Prada, Gucci, Bottega Veneta, Versace et Dolce & Gabbana tout au long de la semaine. Avec un programme denses de 174 événements, dont 57 défilés physiques et huit en ligne, cette Fashion Week se déroulera jusqu’au 22 septembre, avec une journée numérique additionnelle le 23.

Giorgio Armani, bien qu’il choisisse New York pour sa présentation des collections femmes le 17 octobre, sera présent à Milan avec deux défilés pour sa ligne Emporio Armani. De même, Moncler délocalise son événement à Shanghai. Des marques comme MSGM et Blumarine ne figureront pas au programme, ayant récemment annoncé de nouveaux directeurs artistiques.

L’industrie de la mode représente environ 5% du PIB italien, contribuant significativement à l’image d’excellence du pays à l’international. En 2023, le secteur a généré un chiffre d’affaires de 108 milliards d’euros et des exportations de 81,6 milliards. Les Fashion Weeks jouent également un rôle économique crucial pour les villes hôtes, avec un impact touristique de 396 millions d’euros lors des événements de février et septembre, attirant 245 000 visiteurs, dont 56% d’Italiens.

Ce mardi, le premier défilé, dirigé par Kim Jones pour Fendi, aura lieu à 15 heures sur la Via Moncucco. Après New York et Londres, Milan devient ainsi la troisième ville à accueillir les fastes de la mode. Cette édition promet un mélange d’héritage et d’innovation, avec des créateurs bien établis et de jeunes talents prêts à faire parler d’eux.

La Fashion Week se déroulera du 17 au 22 septembre, avec un programme riche mettant en avant des noms emblématiques tels que Prada, Bottega Veneta, et Ferragamo, tout en laissant une place aux jeunes créateurs audacieux. Andiamo !