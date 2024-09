Lana Del Rey s’est mariée en toute discrétion dans le bayou de Louisiane

Lana Del Rey a pris tout le monde de court en épousant Jeremy Dufrene, un guide touristique de Louisiane, lors d’une cérémonie intime qui s’est tenue le 26 septembre au bord d’un bayou. L’événement a été révélé par le Daily Mail, qui a diffusé en exclusivité des photos montrant la chanteuse vêtue d’une robe de mariée blanche au style victorien. Accompagnée de son père, Robert Grant, et d’un bouquet de fleurs à la main, Lana Del Rey affichait un air serein et joyeux. Jeremy Dufrene, de son côté, portait un costume classique et sobre, parfaitement en accord avec l’ambiance romantique et naturelle du lieu.

Le couple s’est rencontré en 2019, lors d’une visite guidée dans les marais de Louisiane, menée par Dufrene lui-même. Leur relation est restée longtemps à l’abri des regards, avant que Lana Del Rey ne la rende publique en mai dernier sur son compte Instagram. Depuis, les amoureux ont fait plusieurs apparitions ensemble, notamment au festival de Rock en Seine et lors du mariage de la mannequin et chanteuse Karen Elson à New York, début septembre.

Selon les informations rapportées par franceinfo Culture, la cérémonie s’est tenue dans la petite ville de Des Allemands, où Jeremy Dufrene travaille en tant que guide spécialisé dans les tours en bateau pour observer les alligators. Parmi les quelques invités figuraient la sœur et le frère de la chanteuse, Caroline et Charlie Grant, tandis que sa mère, Patricia Hill, était absente, en raison de leurs relations tendues.

Cette union marque un tournant inattendu dans la vie sentimentale de la chanteuse, connue pour ses paroles mélancoliques et ses histoires d’amour tourmentées. À 39 ans, elle se marie pour la première fois, tandis que Jeremy Dufrene, déjà père de deux enfants, vit ici son second mariage. Selon La Dépêche du Midi, ce projet de mariage aurait été précipité après l’obtention de leur licence de mariage à la paroisse de Lafourche le 23 septembre.

Les fans de Lana Del Rey attendent désormais la sortie de son prochain album Lasso, qui pourrait bien s’inspirer de sa nouvelle vie en Louisiane et de cette relation amoureuse atypique. Pour l’heure, aucune date de publication n’a encore été confirmée.

Alice Leroy