L’ambassadrice de Palestine exhorte Paris à reconnaître l’État palestinien « avant qu’il ne soit trop tard »

Dans une interview accordée à France 24, Hala Abou-Hassira, représentante de l’Autorité palestinienne en France, a appelé Paris à reconnaître l’État de Palestine « avant qu’il ne soit trop tard » afin de préserver la possibilité d’une solution à deux États.

Un appel à la cohérence de la France

« J’attends de la France qu’elle reconnaisse l’État de Palestine avant qu’il ne soit trop tard, pour préserver la perspective et déclencher un processus entre les Palestiniens et les Israéliens », a déclaré Hala Abou-Hassira. Elle a exhorté la France à faire preuve de « cohérence » dans sa politique étrangère.

Selon elle, cette reconnaissance « créerait une perspective politique » menant à la solution à deux États, alternative à ce qu’elle décrit comme « un seul État d’apartheid ».

La responsabilité de l’Europe et des États-Unis

« Il est de la responsabilité de l’Europe et des États-Unis de reconnaître immédiatement l’État de Palestine, qui vivrait en paix et en sécurité avec l’État d’Israël, et qui vivrait aussi en égalité », a-t-elle insisté.

Des représentants de pays arabes et européens, dont le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, se réunissent ce vendredi à Madrid pour tenter de faire avancer cette perspective. Plusieurs pays européens, comme l’Espagne, l’Irlande et la Norvège, ont déjà reconnu l’État palestinien. De son côté, la France affirme ne pas y être opposée mais attend « le moment favorable » pour le faire.

Vers un cessez-le-feu immédiat

Alors que le conflit à Gaza, déclenché par les événements du 7 octobre, s’apprête à entrer dans sa deuxième année, Hala Abou-Hassira a réclamé un « cessez-le-feu immédiat » et « la fin de l’occupation militaire israélienne sur l’ensemble des territoires palestiniens occupés ».

« Il est temps que la communauté internationale intervienne concrètement et avec force pour imposer ce cessez-le-feu », a-t-elle affirmé, soulignant que des négociations infructueuses se déroulent depuis des mois sous l’égide des Américains, des Égyptiens et des Qataris. « La politique israélienne est très claire », a-t-elle dénoncé. « C’est un projet de colonisation, d’annexion et d’expulsion par la force du peuple palestinien de la Palestine occupée. »