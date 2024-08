L’allocation de rentrée scolaire va être versée ce mardi 20 août à près de 3 millions de familles

L’allocation de rentrée scolaire (ARS), destinée à soutenir les familles modestes pour financer les fournitures scolaires et les vêtements de leurs enfants, sera versée ce mardi 20 août. Environ trois millions de familles françaises, ainsi que celles résidant en Guadeloupe, Guyane et Martinique, bénéficieront de cette aide essentielle à quelques semaines de la rentrée scolaire. Les habitants de Mayotte et La Réunion ont déjà reçu cette allocation le 6 août, en raison d’une rentrée anticipée dans ces territoires.

L’ARS concerne les enfants âgés de 6 à 18 ans, qu’ils soient scolarisés, en apprentissage, ou pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé. Le montant de l’allocation varie selon l’âge de l’enfant : 416,40 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 439,38 euros pour les 11-14 ans, et 454,60 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Revalorisée de 4,6% cette année, cette aide représente un soutien important pour les familles, bien que la Confédération syndicale des familles juge cette augmentation insuffisante face à une inflation de 4,9% en 2023.

Pour bénéficier de l’ARS, les familles doivent respecter des conditions de ressources. Le plafond de revenu fiscal de référence (RFR) pour un enfant est fixé à 27.141 euros, et il augmente de 6.263 euros pour chaque enfant supplémentaire. En cas de léger dépassement de ce plafond, les familles peuvent percevoir une allocation de rentrée scolaire « différentielle », calculée en fonction de l’excédent de revenu.

Les démarches pour percevoir l’ARS varient en fonction de la situation des parents. Pour les allocataires de la CAF ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), le versement est automatique pour les enfants de 6 à 15 ans. Les parents d’enfants plus jeunes entrant en CP ou ceux âgés de 16 à 18 ans doivent déclarer la scolarité ou fournir un certificat de scolarité pour bénéficier de l’allocation. Pour les non-allocataires, il est nécessaire de créer un espace personnel sur le site de la CAF et de remplir les formulaires nécessaires.

Enfin, cette aide s’ajoute à d’autres dispositifs d’allègement des coûts liés à la scolarité, comme la réduction d’impôt pour les familles ayant des enfants au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur. Cette réduction peut aller jusqu’à 183 euros par enfant inscrit dans l’enseignement supérieur.

Hector M.