Lagardère lance le JDNews, nouveau newsmagazine d’actualité

Le groupe Lagardère, filiale de Vivendi, marque un nouveau tournant dans l’univers des newsmagazines avec le lancement de « Le JDNews ». Ce nouvel hebdomadaire, disponible en kiosque dès le mercredi et en supplément du « Journal du Dimanche » (JDD) le dimanche, s’inscrit dans une stratégie visant à promouvoir « l’espérance » et « la liberté d’expression », comme l’a souligné Laurence Ferrari, présidente du JDD et vedette de CNews.

Avec ses 60 pages, « Le JDNews » propose une vision optimiste de l’actualité. En plus de traiter les grandes problématiques françaises telles que la santé, l’éducation, la sécurité et la démocratie, le magazine met un accent particulier sur les « bonnes nouvelles » et les réussites. Chaque numéro comportera également une enquête approfondie, des entretiens avec des personnalités influentes, ainsi qu’une rubrique dédiée à la culture, la mode et l’art de vivre.

Sous la direction de Louis de Raguenel, chef des services politique et justice d’Europe 1, « Le JDNews » s’appuie sur l’équipe du JDD. Parmi les signatures de ce nouveau projet figurent des noms familiers comme la journaliste Catherine Nay et le souverainiste Philippe de Villiers. Les lecteurs pourront découvrir leur plume dès les premiers numéros.

Le lancement de « Le JDNews » survient à un moment charnière pour Lagardère, qui est en passe de céder « Paris Match » au groupe LVMH. Cette transaction, prévue pour la fin du mois de septembre, symbolise une réorganisation majeure au sein du paysage médiatique français.

Bien que la presse soit en crise, avec notamment une chute de 16,5 % des ventes du JDD entre mi-2023 et mi-2024, Lagardère mise sur ce nouveau pari éditorial pour redynamiser ses publications. Vendu à 2,20 euros seul et 2,90 euros avec le JDD, « Le JDNews » espère s’imposer avec une diffusion initiale estimée à 130 000 exemplaires par semaine.