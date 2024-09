L’AFP inaugure sa galerie photo avec une exposition inédite sur la Libération de Paris

L’Agence France-Presse (AFP) inaugure, ce jeudi 12 septembre, sa première galerie dédiée à la photographie avec une exposition inédite consacrée à la Libération de Paris, marquant le 80e anniversaire de cet événement historique. Intitulée Paris 1944, une semaine en août, l’exposition se tiendra jusqu’au 2 novembre au siège de l’agence, situé place de la Bourse à Paris. Elle sera accessible gratuitement au public, du mercredi au samedi, de 11h à 18h.

Un dialogue entre photographies professionnelles et amateurs

Cette première exposition explore la Libération de Paris à travers un dialogue captivant entre les images des photographes professionnels de l’AFP et celles prises par des amateurs passionnés. Les clichés proviennent notamment de la collection privée de Laurent Fournier et Alain Eymard, deux experts passionnés par la division Leclerc et la Libération de Paris. Leurs photographies amateurs, souvent floues et mal cadrées, capturent l’exaltation et l’émotion d’un moment historique.

Un trésor photographique enfin accessible au public

La galerie a pour objectif de révéler au public les vastes richesses du fonds photographique de l’AFP. Marielle Eudes, directrice des Projets spéciaux photo, explique que l’AFP possède un trésor patrimonial avec ses millions de documents argentiques et numériques : « Avec 6 millions de documents argentiques et quelque 20 millions de documents numériques, le fonds photographique de l’AFP constitue un trésor historique qu’il faut ouvrir à tous. »

Les visiteurs pourront admirer des photographies emblématiques, dont des tirages de collection qui seront également mis en vente.

Un hommage photographique à un moment clé de l’Histoire

L’exposition présente des clichés historiques des combats dans les rues de Paris en août 1944, réalisés par des photographes d’agence, mais aussi des Parisiens qui ont bravé les interdits allemands pour immortaliser ces instants. Paris 1944, une semaine en août obtient par ailleurs le label national du « 80e anniversaire de la Libération », consolidant son importance patrimoniale.

Informations pratiques

Paris 1944, une semaine en août

Galerie AFP, 9 place de la Bourse, 75002 Paris

Du 12 septembre au 2 novembre 2024

Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 18h

Alice Leroy