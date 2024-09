Lady Gaga tourne un clip au Louvre pour l’exposition « Figures du fou » et le film Joker

Lady Gaga a dévoilé ce mercredi 25 septembre un clip tourné au Louvre, marquant à la fois le lancement de l’exposition « Figures du fou » et la sortie du film Joker : Folie à Deux. Ce clip, visible sur Instagram et TikTok, voit la chanteuse déambuler dans les salles du musée, coiffée d’une perruque rouge, et conclure son parcours devant la Joconde, à qui elle dessine un sourire au rouge à lèvres. Le Louvre a précisé que cette scène est « purement fictive » et a été réalisée avec un dispositif spécial pour protéger l’œuvre.

Ce projet coïncide avec deux événements majeurs : l’exposition du musée consacrée aux représentations des fous dans la peinture, qui se déroulera du 16 octobre 2024 au 3 février 2025, et la sortie en salles du film Joker : Folie à Deux, où Lady Gaga partage l’affiche avec Joaquin Phoenix. Le film est prévu pour le 2 octobre en France.

Le Louvre n’en est pas à sa première collaboration avec des stars de la musique. En 2018, Beyoncé et Jay-Z avaient également tourné le clip Apeshit dans ce lieu emblématique, contribuant à l’histoire des liens entre la pop culture et l’art classique.

Alice Leroy