Lady Gaga dévoile « Harlequin » : un album surprise inspiré de son rôle dans Joker

Lady Gaga a surpris ses fans en dévoilant ce vendredi 27 septembre un nouvel album intitulé Harlequin. Annoncé seulement deux jours avant sa sortie, ce projet musical n’est ni la bande originale officielle de Joker: Folie à Deux ni l’album pop tant attendu prévu pour l’année prochaine. Harlequin est plutôt une œuvre inspirée par le personnage de Harley Quinn, que l’artiste incarne dans le film de Todd Phillips, aux côtés de Joaquin Phoenix.

Après le tournage de Joker: Folie à Deux, Lady Gaga a ressenti le besoin de prolonger son immersion dans la peau de ce personnage complexe. « Je n’en avais pas fini avec Harley Quinn », a-t-elle confié. L’idée de Harlequin est donc née de cette volonté de prolonger l’expérience artistique au-delà du film. L’album se compose de treize titres, dont dix reprises de standards américains et deux chansons inédites. L’un des nouveaux morceaux, intitulé Folie à Deux, est accompagné d’un clip tourné dans le décor emblématique du Louvre à Paris.

Les reprises de Harlequin naviguent entre jazz, blues et pop, rendant hommage à des artistes tels que Frank Sinatra et Judy Garland. Les morceaux Get Happy, That’s Life et Smile coexistent avec les inédits Happy Mistake et Folie à Deux, des chansons empreintes d’une mélancolie qui explorent l’amour, la folie et la complexité de la relation entre Harley Quinn et le Joker.

L’album, co-produit par Michael Polansky, fiancé de Lady Gaga, et Ben Rice, montre une nouvelle facette de la chanteuse, qui mêle chaos et romantisme. Comme l’a expliqué Gaga, cet album est son « adieu au personnage » de Harley Quinn et une manière de « célébrer la complexité d’Harleen Quinzel ».

Ce disque s’inscrit dans une année chargée pour l’artiste. Alors qu’elle s’apprête à dévoiler un septième album studio en février 2025, Lady Gaga continue d’explorer de nouveaux territoires artistiques avec ce projet. Harlequin, qu’elle qualifie de « version moderne de vintage pop », s’intercale ainsi entre son dernier album Chromatica et ses futures productions, affirmant la capacité de l’artiste à se réinventer.

Alice Leroy