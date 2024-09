L’actrice Maggie Smith, inoubliable professeur McGonagall, est décédée à 89 ans

L’actrice britannique Maggie Smith, mondialement connue pour ses rôles dans Harry Potter et Downton Abbey, est décédée ce vendredi 27 septembre à l’âge de 89 ans. Ses fils, Chris Larkin et Toby Stephens, ont annoncé la nouvelle dans un communiqué à CBS News, précisant que leur mère s’est éteinte paisiblement à l’hôpital, entourée de ses proches.

Icône du cinéma et de la télévision, Maggie Smith avait acquis une reconnaissance internationale grâce à son interprétation du professeur Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter (2001-2011) et de Violet Crawley, la comtesse douairière de Grantham dans Downton Abbey. Sa carrière, qui s’étend sur plusieurs décennies, a été couronnée de nombreux prix prestigieux, dont deux Oscars, trois Golden Globes et six BAFTA.

Née le 28 décembre 1934 à Ilford, en Angleterre, Maggie Smith a commencé sa carrière au théâtre avant de briller sur le grand écran. Ses premiers rôles marquants au cinéma incluent Le Criminel aux abois (1958) et Othello (1965), où elle a partagé l’affiche avec Laurence Olivier. Elle a remporté son premier Oscar en 1969 pour Les Belles Années de Miss Brodie, suivi d’un second en 1979 pour California Suite.

Sa carrière ne s’est pas limitée aux productions cinématographiques. Sur les planches, elle a enchaîné les succès au sein de troupes prestigieuses comme l’Old Vic et le Royal National Theatre. Elle y a notamment joué aux côtés de son premier mari, l’acteur Robert Stephens, avec qui elle a eu deux fils.

Élevée au rang de Dame commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique en 1990, Maggie Smith a aussi été nommée Compagnon d’honneur en 2014. Malgré des problèmes de santé, notamment un cancer du sein et la maladie de Basedow, elle a continué à jouer avec une détermination impressionnante, y compris lors du tournage d’Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé alors qu’elle suivait une chimiothérapie.

Maggie Smith laisse derrière elle une carrière inégalée et une empreinte indélébile dans le monde du cinéma et du théâtre. Sa disparition est un immense chagrin pour ses proches, mais aussi pour des millions de fans à travers le monde.