La villa des Le Pen vendue à Pierre-Édouard Stérin

La villa emblématique de la famille Le Pen à Rueil-Malmaison a récemment changé de propriétaire dans une transaction lucrative. Acquise en 2012 pour 720 000 euros, cette demeure baptisée “la Bonbonnière” a été vendue en novembre dernier pour une somme considérable de 2,5 millions d’euros, réalisant ainsi un profit substantiel de près de 1,8 million d’euros.

Jean-Marie Le Pen, âgé de 96 ans et fondateur du Front National, ainsi que sa femme Jany, pourront continuer à résider dans cette résidence de 300 m² nichée dans un parc arboré de 1 600 m², agrémentée d’une piscine et d’une dépendance. La transaction a été menée par les filles de Le Pen, Marine et Yann, en collaboration avec une société immobilière détenue par Pierre-Édouard Stérin, un homme d’affaires reconnu pour ses positions ultraconservatrices et catholiques, ainsi que François Durvye, gestionnaire de son fonds d’investissement.

Cette vente a été largement médiatisée, soulignant les liens étroits entre les acquéreurs et la famille Le Pen, notamment à travers des relations amicales préexistantes et des engagements politiques communs. Pierre-Édouard Stérin, connu pour son engagement anti-IVG et son soutien à des initiatives conservatrices, ainsi que François Durvye, ont joué un rôle clé dans cette acquisition qui marquera sans aucun doute un tournant pour cette propriété chargée d’histoire politique.