La vasque de Paris 2024 deviendra-t-elle un monument permanent ?

Symbole incontournable des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la vasque, qui a marqué l’été par ses envolées spectaculaires, s’est élancée une dernière fois dans le ciel parisien lors de la « Parade des champions ». Après avoir illuminé les soirées des Parisiens et des visiteurs, la structure a quitté le Jardin des Tuileries ce samedi, clôturant ainsi en beauté les festivités de Paris 2024. Reste à savoir si elle aura un avenir permanent dans la capitale.

Cette vasque de 60 mètres de haut, conçue par Mathieu Lehanneur, a séduit le public grâce à sa flamme 100% électrique et à ses envolées quotidiennes. « Si on veut garder la vasque, il faudra en prendre soin », a précisé son créateur, ajoutant qu’il ne souhaite pas en faire une simple relique mais un objet vivant et en mouvement. Malgré cette intention, l’emplacement futur de la vasque reste incertain, et les autorités devront trancher sur son avenir.

De nombreux Parisiens et touristes se sont attachés à cet emblème éphémère, comparant son charme à celui des monuments parisiens les plus emblématiques. Si la vasque ne reste pas aux Tuileries, elle pourrait trouver un nouvel emplacement et peut-être devenir un monument pérenne, tout en conservant l’âme de Paris 2024.

Alice Leroy