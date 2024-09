La superstar du catch John Cena fait une apparition remarquée dans Les Simpson

Tantôt acteur, tantôt catcheur. John Cena est devenue une superstar mondiale au fil des années. Au point d’être « simpsoniser » dans le dernier épisode de la 36e saison, qui vient d’être diffusé chez FOX.

À 47 ans, John Cena ne réalise plus que d’épisodiques apparitions sur les rings de la WWE. Mais son aura dépasse désormais largement celle du milieu du catch, sport-divertissement par excellence.

Depuis dimanche, le voilà chez les légendaires Simpson . Dans cet épisode à nouveau très surprenant, il vient pour aider lors de l’accouchement de la compagne du vendeur de BD.

La scène se termine par « You Can’t See Me » d’anthologie à l’attention du nouveau né ! Ce geste et cette phrase, qui l’a rendue célèbre sur les rings de catch, n’ont pas manqué de retenir l’attention des fans de catch, nombreux sur les réseaux sociaux.

John Cena delivered a baby on The Simpsons. pic.twitter.com/k3GIaKpWHg — Fightful Wrestling (@Fightful) September 30, 2024

John Cena était déjà apparu il y a une dizaine d’années en tant que « tonton » de Bart, dans un épisode surréaliste, lui aussi.

🗣️ « Fais le pour tonton John Cena » 😂



Quand le NT1 du samedi soir rencontre le W9 du samedi soir en 2009 👀pic.twitter.com/pxAmFZGUSd — Bernard Colas (@BernardCls) September 30, 2024

Un autre immense catcheur avait aussi eu droit aux honneurs de la série mythique. Non pas The Rock, ou Hulk Hogan mais bien Bret Hart, « the best there is, the best there was, the best there ever will be« .