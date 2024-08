La sociologue Gwenola Ricordeau provoque l’indignation en se félicitant de la mort des deux pilotes de Rafale

Le décès tragique des deux pilotes français, le capitaine Sébastien Mabire et le lieutenant Matthis Laurens, lors d’un entraînement en avion de chasse Rafale, a suscité une onde de choc nationale. Cependant, les propos de la sociologue française Gwenola Ricordeau, qui s’est publiquement réjouie de leur disparition, ont provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux.

En réponse à l’annonce faite par le ministère des Armées, Ricordeau a publié un message particulièrement provocateur. Au lieu de rendre hommage aux deux militaires, elle a écrit : « Ça sème la mort et le désespoir aux quatre coins du globe et puis après… bref… cheh. » Le terme « cheh », d’origine arabe, signifiant « bien fait », a été perçu comme une attaque directe et insensible envers les pilotes décédés.

En plus de commettre ce tweet mensonger et ignominieux à propos de deux hommes qui avaient consacré leur vie à défendre la France, Gwenola Ricordeau milite comme par hasard pour l’abolition de la prison et la libération de Georges Abdallah. L’extrême-gauchisme est une pathologie. pic.twitter.com/p6aAuRDlwk — Eric Naulleau (@EricNaulleau) August 16, 2024

Gwenola Ricordeau, qui se présente comme une militante féministe et prône l’abolition du système pénal, est professeure à la California State University aux États-Unis. Elle est également l’auteure du livre 1312 raisons d’abolir la police, dans lequel elle exprime ses réflexions sur la nécessité de démanteler les institutions policières et pénales. Ses idées, influencées par le mouvement Black Lives Matter et des courants anarchistes, remettent en cause le rôle des forces de l’ordre et dénoncent leur caractère raciste.

Cette sortie publique, en plein deuil national, a suscité une vague d’indignation, notamment sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes ont condamné ses propos qu’elles jugent déplacés et irrespectueux envers les familles des deux pilotes.

Gwenola Ricordeau est sociologue, "militante féministe et abolitionniste". Elle a dirigé le livret collectif "1312 raisons d'abolir la police" – le chiffre 1312 renvoyant à l’acronyme ACAB – All Cops Are Bastards.

Nous payons le salaire et les travaux de cette personne. pic.twitter.com/KzsKF8m89i — Laurent Obertone (@LaurentObertone) August 16, 2024

L’Éducation supérieure est remplie de parasites du type Gwenola Ricordeau, sociologue et universitaire française, qui se réjouit ici de la mort des deux pilotes de Rafale.



Quand est-ce qu’on fait le ménage ? pic.twitter.com/fBfpg8KaJ8 — Antonin Ferreira (@Anton1Ferreira) August 16, 2024

Je vous présente Gwenola Ricordeau, la dame qui s'est réjouie de la mort des deux pilotes français. pic.twitter.com/CfzRDNhARE — David Dobsky (@dobsky33) August 16, 2024

Alice Leroy