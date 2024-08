La sénatrice Mélanie Vogel déclenche une polémique avec son tweet « Bravo les lesbiennes ! »

Lors des universités d’été des Écologistes, organisées le jeudi 22 août à Tours, une simple publication a enflammé les réseaux sociaux. Mélanie Vogel, sénatrice écologiste, a partagé une photo sur le réseau social X en compagnie de Lucie Castets, candidate du Nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre, et Anne-Laure Delatte, directrice de recherche au CNRS. Le message accompagnant ce cliché, « Et bravo les lesbiennes », a immédiatement suscité de vives réactions en ligne.

Lucie Castets avait fait son coming-out au début du mois d’août dans Paris Match, où elle révélait être mariée à une femme et mère d’un enfant de deux ans et demi. Cependant, de nombreux internautes ont jugé que ce tweet était déplacé et malvenu, estimant qu’il n’était pas nécessaire de mettre en avant l’orientation sexuelle des personnes. « Qu’est-ce que l’orientation sexuelle vient faire là-dedans ? », a questionné un internaute. D’autres ont exprimé leur mécontentement en commentant : « Depuis quand l’homosexualité est-elle une compétence ? » ou encore « C’est quoi ce tweet totalement stigmatisant sur l’orientation sexuelle ? ».

Malgré les critiques, Mélanie Vogel n’a pas encore réagi à la polémique. Ce silence a surpris certains, étant donné que la sénatrice est habituellement très réactive sur les réseaux sociaux. Loin de s’éteindre, la controverse a continué d’alimenter les discussions, certains se demandant quel était le véritable objectif de cette publication.

Pour rappel, le coming-out de Lucie Castets avait été largement salué pour sa transparence et sa volonté de normaliser les discussions sur l’orientation sexuelle des personnalités publiques. Elle avait expliqué dans son entretien à Paris Match qu’elle souhaitait trouver un équilibre entre protéger sa famille et assumer publiquement qui elle est. Néanmoins, la tentative de Mélanie Vogel de féliciter cette démarche semble avoir manqué sa cible, déclenchant des réactions d’incompréhension et de rejet de la part de nombreux internautes.

Hector M.