La Russie intensifie sa campagne de désinformation à l’approche des JO de Paris 2024

À quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Moscou semble redoubler d’efforts pour semer la peur et la confusion autour de l’événement. Selon le Centre d’analyse des menaces (MTAC) de Microsoft, deux groupes d’influence russes, Storm-1679 et Storm-1099, mènent des campagnes de désinformation sophistiquées, mêlant techniques traditionnelles et intelligence artificielle.

Ces groupes cherchent à miner l’organisation des Jeux en diffusant de fausses informations et des vidéos trompeuses. Storm-1679, par exemple, a publié une vidéo se faisant passer pour un reportage de France 24, affirmant à tort que 24 % des billets vendus avaient été restitués par crainte d’un attentat. Une autre vidéo, imitant un message de la CIA et de la DGSI française, conseille aux internautes de ne pas se rendre en France en raison d’un risque d’attaque.

De son côté, Storm-1099 gère un réseau de 15 sites web se présentant comme des médias d’information, mais qui ne sont en réalité que des plateformes de désinformation. Ces sites publient des articles alarmistes sur d’éventuels attentats durant les Jeux, tout en critiquant le président Emmanuel Macron et son gouvernement.

Le MTAC de Microsoft prévoit une intensification de ces activités à l’approche de la cérémonie d’ouverture des Jeux, prévue le 26 juillet. Le Comité international olympique (CIO) a déjà dénoncé à plusieurs reprises cette campagne de désinformation orchestrée par la Russie. En juin 2023, Storm-1679 avait même diffusé un faux documentaire intitulé « Les Jeux olympiques sont tombés », utilisant l’IA pour imiter la voix de l’acteur Tom Cruise.

Microsoft et son Centre d’analyse des menaces mettent en garde contre l’augmentation de l’ampleur de cette campagne de désinformation, qui vise à dissuader les spectateurs d’assister aux Jeux et à ternir l’image de la France et de ses dirigeants.