La Russie expulse six diplomates britanniques accusés d’espionnage

Ce vendredi 13 septembre 2024, la Russie a retiré l’accréditation de six diplomates britanniques, les accusant d’espionnage et d’atteintes à la sécurité nationale. Cette décision a été prise par le Service fédéral de sécurité russe (FSB), en réaction à ce qu’il qualifie de « multiples actes inamicaux » de la part du Royaume-Uni. Les diplomates concernés, employés du département politique de l’ambassade britannique à Moscou, sont accusés d’avoir mené des « activités subversives et de renseignement ».

Selon le FSB, des preuves documentées démontreraient que le ministère britannique des Affaires étrangères, et plus particulièrement son département pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, coordonnerait une « escalade » de la situation politique et militaire internationale, avec pour objectif de « causer une défaite stratégique à la Russie ». En conséquence, les activités des diplomates britanniques sont désormais considérées comme une menace à la sécurité nationale.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a soutenu la position du FSB, affirmant que l’ambassade britannique avait dépassé les limites fixées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle a souligné que la Russie se tenait « entièrement solidaire » de l’évaluation du FSB concernant ces diplomates.

Les médias d’État russes, notamment la chaîne Rossia-24, ont diffusé des images montrant le départ des diplomates concernés, révélant leurs noms et leurs visages. En Russie, la perte d’accréditation pour un diplomate étranger entraîne automatiquement son expulsion.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Moscou et les pays occidentaux, exacerbées par la guerre en Ukraine.