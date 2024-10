La Russie affirme avoir abattu 21 drones ukrainiens, un dépôt de pétrole en feu en Crimée

Dans la nuit du 7 octobre 2024, l’armée russe a annoncé avoir abattu 21 drones ukrainiens, dont 12 au-dessus de la Crimée, une région annexée par la Russie en 2014. Selon le ministère russe de la Défense, ces drones tentaient d’attaquer des sites stratégiques sur le territoire russe, mais les systèmes de défense antiaérienne ont réussi à les neutraliser. En plus de ceux détruits en Crimée, six autres drones ont été abattus dans la région de Koursk, une zone où l’armée ukrainienne mène une offensive depuis début août. Les trois autres drones ont été interceptés dans les régions de Belgorod, Briansk et Voronej, toutes frontalières de l’Ukraine.

Aucun bilan de victimes ou de dommages matériels n’a été rapporté dans l’immédiat. Toutefois, un incendie s’est déclaré dans un dépôt de pétrole à Féodossia, en Crimée, peu de temps après ces attaques de drones nocturnes. Les autorités locales n’ont pas établi de lien direct entre cet incendie et les frappes aériennes. Des équipes de secours et de pompiers ont été envoyées sur place, et un état d’urgence a été décrété dans cette ville portuaire située sur la mer Noire.

La Russie fait régulièrement état de la destruction de drones ukrainiens visant ses infrastructures, notamment des sites énergétiques. Ces frappes sont souvent revendiquées par Kiev comme une réponse aux bombardements russes qui, depuis plus de deux ans, continuent de frapper l’Ukraine, causant de nombreuses pertes humaines et des destructions importantes.

Alors que le conflit entre les deux pays s’intensifie, la guerre des drones semble jouer un rôle clé dans cette escalade, avec des attaques quasi quotidiennes des deux côtés.