La rumeur infondée sur le slogan nazi dans la campagne de Kamala Harris

Une étrange controverse a émergé en marge de la convention démocrate, alors que des accusations circulent sur les réseaux sociaux concernant un prétendu lien entre la campagne de Kamala Harris et un slogan nazi. Selon ces allégations, la vice-présidente américaine aurait repris l’expression « La force par la joie », utilisée par les nazis dans les années 1930 pour leur programme de loisirs.

Cette rumeur a été largement propagée par Ryan Fournier, activiste et co-fondateur de l’organisation Students for Trump, qui a affirmé sur le réseau social X que le message de Harris dérivait directement de celui des nazis. Son tweet, partagé plus de mille fois, a été largement diffusé, notamment par des comptes prorusses et des partisans de Donald Trump.

Contexte de la polémique

Il est vrai que le mot « joie » a été fréquemment utilisé lors de la convention démocrate et dans les discours de la campagne de Kamala Harris. Lors de cette convention, le terme a été évoqué à plusieurs reprises, avec des expressions comme « guerriers joyeux » et des mentions de la joie comme un élément clé du message de campagne.

Cependant, aucune preuve n’indique que Kamala Harris ou son colistier, Tim Walz, aient utilisé ou même mentionné le slogan « La force par la joie » dans leurs communications officielles. Cette expression, traduite de l’allemand « Kraft durch Freude », était un programme de loisirs du régime nazi, destiné à fournir des loisirs organisés aux travailleurs allemands.

Analyse de la rumeur

Selon Antonin Atger, doctorant en psychologie sociale à l’université Brunel, cette rumeur constitue un exemple de désinformation politique. « La stratégie consiste à prendre un élément vrai – ici, le mot ‘joie’ – et à le déformer pour créer un lien fallacieux avec des concepts négatifs », explique-t-il. La campagne de Kamala Harris, en mettant l’accent sur la joie comme contrepoint au discours anxiogène de Donald Trump, ne fait pas mention de l’expression associée aux nazis.

Propagation et motivations

La propagation de cette rumeur semble servir des intérêts spécifiques. Les comptes prorusses, par exemple, ont un intérêt à discréditer Kamala Harris, dont la candidature est perçue comme une menace pour Donald Trump. La Russie, qui soutient Trump, pourrait voir dans cette désinformation un moyen de déstabiliser l’opposition démocrate et affaiblir la position de Harris dans les sondages.

Vérification des faits

Les vérifications des faits menées par Reuters et d’autres sources fiables n’ont trouvé aucune preuve que la campagne de Kamala Harris ait adopté le slogan « La force par la joie ». L’analyse des communications officielles de la campagne et des discours de Harris confirme que cette expression n’a jamais été utilisée.

En conclusion, il apparaît clairement que l’association entre Kamala Harris et le slogan nazi est infondée et relève d’une tentative de manipulation politique. Le recours à de telles tactiques de désinformation est un rappel inquiétant des méthodes utilisées pour influencer les perceptions dans le climat politique actuel.