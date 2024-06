La réunification ? : Marion Marechal va rencontrer Marine le Pen et Jordan Bardella à 17h

Aujourd’hui à 17 heures, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal se rencontrent au siège du Rassemblement National (RN). Cette réunion intervient dans un contexte de victoires et de bouleversements politiques majeurs. Jordan Bardella, président du RN, souhaite « bâtir le rassemblement le plus large possible aux législatives », une initiative qui pourrait marquer un tournant décisif pour la droite nationaliste en France.

Au lendemain de la victoire écrasante du RN aux élections européennes, une réunion secrète doit avoir lieu au siège parisien du parti. Marine Le Pen et Jordan Bardella y accueilleront Marion Maréchal, récemment élue eurodéputée sous la bannière de Reconquête, le parti d’Éric Zemmour. Ce rendez-vous, bien que discret, est lourd de sens : il s’agit d’évoquer les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains.

L’objectif de cette rencontre reste flou. S’agit-il d’une alliance entre le RN et Reconquête, ou simplement d’une discussion entre personnalités influentes ? Selon une source interne, Marion Maréchal est invitée en tant que personne et non en tant qu’émissaire d’Éric Zemmour. Cela signifie qu’il n’y aura pas de discussions partisanes officielles entre les deux camps nationalistes. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont d’ailleurs exclu toute « alliance électorale » formelle avec d’autres mouvements politiques. L’élargissement du rassemblement se fera « au cas par cas ».

Jordan Bardella, fort de son succès aux européennes où il a récolté plus de 31% des suffrages, entend capitaliser sur cette dynamique. « Après le score historique du RN aux européennes, je veux bâtir le rassemblement le plus large possible aux législatives. Le moment est historique », a-t-il déclaré au Figaro. Appelant au « rassemblement » toutes les personnalités politiques de droite, Bardella, qui mènera la campagne du RN sans être lui-même candidat, mise sur une coalition large pour maximiser les chances de succès.

De son côté, Marion Maréchal, qui a mené une campagne difficile mais fructueuse pour Reconquête, avec cinq eurodéputés élus, se montre ouverte au dialogue. « Je constate ce soir que le bloc national est à près de 40%. La coalition des droites à laquelle j’aspire apparaît plus que jamais nécessaire », a-t-elle affirmé. Prête à discuter avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, mais aussi avec d’autres figures de droite comme Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan, Maréchal souligne l’importance de travailler ensemble pour une alternative politique viable.

La dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, suite à la victoire du RN aux européennes, ajoute une dimension urgente et stratégique à cette rencontre. Les tensions internes au sein de Reconquête, notamment entre Marion Maréchal et Éric Zemmour, compliquent la situation. Néanmoins, cette réunion pourrait être le prélude à une nouvelle ère de coopération et de consolidation pour les forces nationalistes en France.

En somme, la réunion de ce lundi après-midi pourrait bien être un moment clé pour l’avenir du paysage politique français. Les discussions entre Le Pen, Bardella et Maréchal détermineront peut-être la forme et la force du prochain rassemblement nationaliste aux législatives anticipées.