La réforme de l’assurance chômage va finalement s’appliquer à partir du 1er novembre

Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu’au 31 octobre 2024 les règles actuelles de l’indemnisation chômage. Cela signifie qu’il faut avoir travaillé au minimum six mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir un droit au chômage. La durée d’indemnisation maximale reste inchangée à 18 mois pour les allocataires de moins de 53 ans, 22,5 mois pour ceux âgés de 53 à 54 ans, et 27 mois pour les plus de 55 ans.

Le projet initial du gouvernement visait à introduire une nouvelle réforme dès le 1er décembre, durcissant les conditions d’accès avec huit mois de travail sur les 20 derniers mois requis. Mais en raison des élections législatives anticipées, ce projet a été suspendu. La nouvelle réforme pourrait donc être modifiée ou abandonnée, en fonction de la future majorité au gouvernement.

Si un Premier ministre issu de la droite ou du camp présidentiel est nommé, la réforme pourrait être mise en œuvre avec des ajustements. En revanche, un gouvernement de gauche ou d’extrême droite mettrait probablement fin à ce projet, étant donné que ces partis ont promis de l’abroger pendant leur campagne.

Quoi qu’il en soit, les règles d’indemnisation actuelles seront appliquées au moins jusqu’à fin octobre, avec une potentielle nouvelle négociation entre les syndicats et le patronat pour définir le futur cadre de l’assurance chômage.

Alice Leroy