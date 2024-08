La réduction de l’aide militaire allemande à l’Ukraine suscite des inquiétudes au sein de l’UE

Josep Borrell, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a exprimé vendredi de vives inquiétudes concernant la décision de l’Allemagne de réduire de manière significative son aide militaire à l’Ukraine. Lors d’un colloque à Santander, en Espagne, il a qualifié cette réduction annoncée de « très inquiétante » et de « mauvaise nouvelle » pour les efforts de défense de l’Ukraine contre l’invasion russe.

L’Allemagne, qui est le principal contributeur européen après les États-Unis en termes de soutien militaire à Kiev, a récemment annoncé une réduction de moitié de ses aides militaires bilatérales pour l’année prochaine. Cette décision est intervenue alors que le gouvernement du chancelier Olaf Scholz cherche à réaliser des économies budgétaires. Bien que Scholz ait assuré que l’Allemagne « est et reste le premier soutien de l’Ukraine en Europe », cette annonce a semé le doute parmi les alliés de l’Ukraine.

Borrell a souligné que l’Allemagne joue un rôle central dans le soutien à l’Ukraine au sein de l’UE, contribuant beaucoup plus que d’autres pays membres tels que la France. Il a insisté sur l’importance de cette aide dans le contexte actuel, où l’Allemagne est perçue comme un pilier de la résistance ukrainienne face aux agressions russes.

Cette réduction intervient à un moment critique pour l’Ukraine, qui continue de lutter pour maintenir et regagner les territoires occupés par les forces russes, comme l’illustre la récente carte des zones contrôlées publiée par AFP. Le soutien continu de l’Allemagne est donc crucial, et toute diminution est vue avec une grande préoccupation par les dirigeants européens et ukrainiens.