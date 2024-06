La proposition du NFP d’augmenter le Smic à 1 600 euros : opportunité ou risque économique ?

L’initiative du Nouveau Front populaire visant à augmenter le Smic de 200 euros nets pour atteindre 1 600 euros suscite des débats passionnés parmi les économistes et les dirigeants d’entreprises. Cette mesure, jugée trop brutale par de nombreux experts, pourrait avoir des répercussions majeures sur les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME).

Les craintes des petites entreprises

Marc Sanchez, secrétaire général du Syndicat des indépendants et des TPE (SDI), exprime son inquiétude face à cette proposition. Selon lui, une augmentation aussi rapide du Smic ne serait pas une simple aide, mais un véritable choc pour les petits patrons. Cette mesure pourrait entraîner un arrêt des embauches non essentielles, comme le montre une enquête récente où 22 % des chefs d’entreprises prévoyaient de recruter, une tendance désormais stoppée.

Les membres du gouvernement partagent cette inquiétude. Bruno Le Maire parle de « catastrophe » et anticipe un « chômage de masse », tandis que Gabriel Attal prédit la destruction de 500 000 emplois.

Une application immédiate : source d’inquiétudes

La coalition de gauche prévoit une hausse immédiate du Smic, une méthode qui interpelle Yannick L’horty, professeur d’économie à l’Université Gustave-Eiffel. Il souligne que les changements brusques sont souvent les plus dommageables, préférant des évolutions graduelles. Une augmentation de 14,3 % du Smic, bien que populaire, pourrait forcer les petites entreprises à licencier ou à cesser d’investir.

Marie-Claire Villeval, économiste et ancienne membre du groupe d’experts sur le Smic, partage cet avis. Elle décrit cette hausse comme un « coup de poing » économique plutôt qu’un « coup de pouce », soulignant le risque de spirale inflationniste et de perte de compétitivité pour la France.

Les coûts cachés et les effets domino

La revalorisation du Smic pourrait coûter environ 4 milliards d’euros, surtout avec la suppression des cotisations sociales au niveau du salaire minimum. Une hausse du Smic entraînerait également une révision de la grille salariale, compliquant davantage la situation. Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, craint un effet domino où des revendications salariales suivraient, augmentant le coût de la main-d’œuvre.

Stimuler la croissance mais pas la réduction de la pauvreté

L’augmentation du Smic pourrait stimuler la consommation, selon Stéphane Carcillo de Sciences Po et de l’OCDE. Cependant, il souligne que cette mesure ne résoudra pas la pauvreté en France, car les bénéficiaires du Smic ne sont pas toujours issus de ménages pauvres. Des outils comme la prime d’activité seraient plus efficaces pour augmenter le revenu sans accroître le coût du travail.

La smicardisation de la France

Le véritable problème reste la smicardisation croissante de la France, avec le nombre de salariés au Smic passant de 12 % en 2021 à 17,3 % en 2023. Marie-Claire Villeval plaide pour des politiques visant à réduire le nombre de salariés rémunérés au salaire minimum par la mobilité professionnelle, une approche plus complexe mais nécessaire.

En conclusion, l’augmentation du Smic à 1 600 euros est perçue comme une mesure populiste mais risquée, avec des implications économiques potentiellement graves pour les petites entreprises et la compétitivité de la France.