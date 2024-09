Huppert, Paradis, Dolan, Bellucci : Les grandes stars au rendez-vous du Festival Lumière 2024 à Lyon

Le Festival Lumière revient à Lyon du 12 au 20 octobre 2024 pour sa 16e édition, célébrant une nouvelle fois le cinéma dans la ville natale du 7e art. Au programme : des projections de films classiques, des rétrospectives, des ciné-concerts et des masterclasses, le tout dans une ambiance conviviale. Le festival mettra cette année à l’honneur l’actrice française Isabelle Huppert, qui se verra décerner le prestigieux prix Lumière lors d’une cérémonie le 18 octobre. Elle succède à des lauréats prestigieux tels que Clint Eastwood et Wim Wenders.

Outre Isabelle Huppert, le festival accueillera une pléiade de stars du cinéma international. Vanessa Paradis, Benicio Del Toro, Costa-Gavras ou encore Xavier Dolan seront présents pour animer des discussions, présenter des films et participer à des masterclasses. Costa-Gavras, réalisateur engagé, ouvrira les festivités en présentant en avant-première son nouveau film Le Dernier souffle. Le festival propose également des rétrospectives, notamment sur l’acteur japonais Toshiro Mifune et le réalisateur américain Fred Zinnemann, pour plonger dans l’histoire du cinéma mondial.

Cette édition 2024 promet des moments forts avec des projections spéciales, comme Les 12 travaux d’Astérix pour les enfants et une nuit dédiée aux films d’horreur à la Halle Tony Garnier avec des classiques comme Hérédité ou Les Griffes de la nuit. Les cinéphiles pourront également découvrir en avant-première des œuvres très attendues comme La Plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius et Spectateurs ! d’Arnaud Desplechin. La billetterie ouvrira le 13 septembre, permettant aux passionnés de cinéma de participer à ce rendez-vous incontournable.

Alice Leroy