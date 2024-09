La première épouse de Jean-Paul Belmondo, Élodie Constantin, s’est éteinte à 90 ans

Élodie Constantin, ancienne danseuse et première épouse de Jean-Paul Belmondo, s’est éteinte à l’âge de 90 ans. Elle était la mère des trois premiers enfants de l’acteur, dont Paul Belmondo, ancien coureur automobile.

C’est ce dernier qui a annoncé la nouvelle sur Instagram, ce vendredi 13 septembre, en publiant une photo souvenir avec ces mots : « Je t’aime maman, repose en paix ». Selon Le Parisien, Élodie Constantin est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral, survenu il y a quelques semaines.

Rencontrée par Belmondo en 1953, elle se faisait alors appeler « Renée Constant ». Le couple s’était marié en 1959 et avait eu trois enfants : Patricia, Florence et Paul. Leur relation prit fin en 1965, suite à la rencontre de Belmondo avec l’actrice Ursula Andress, et leur divorce fut prononcé en 1968. Après cette séparation, Élodie Constantin s’était installée en Angleterre avec ses enfants.

Sa dernière apparition publique remonte à septembre 2021, lorsqu’elle avait assisté à l’hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo aux Invalides, entourée de sa famille.

Alice Leroy