« La plus grande collection de comics Marvel d’Europe » à Angoulême

Le musée de la bande dessinée d’Angoulême accueille une exposition exceptionnelle intitulée « Marvel, super-héros et Cie », qui se tiendra jusqu’au 4 mai 2025. Cette exposition, qui célèbre près de 90 ans d’histoire des célèbres comics Marvel, dévoile plus de 150 planches originales et met en lumière l’univers des super-héros légendaires tels que Spider-Man, Iron Man, Thor, Captain America et bien d’autres.

Une collection inédite en Europe

En 2005, Marvel a fait don de plusieurs milliers de revues et ouvrages au musée, ce qui a permis à Angoulême de devenir le dépositaire de la plus grande collection de comics Marvel d’Europe. Arthur Gatard, médiateur culturel du musée, explique : « Aujourd’hui, on a la plus grande collection d’Europe de comics Marvel. C’est l’occasion de montrer la diversité de cet univers et comment les événements du monde réel ont influencé les super-héros. » Les visiteurs peuvent découvrir non seulement les héros populaires des films récents comme les Avengers, mais aussi d’autres personnages historiques moins connus, comme les Quatre Fantastiques.

Un lien avec l’histoire et la culture

L’exposition s’intéresse également à l’impact des comics sur la culture et l’actualité mondiale. À travers les décennies, Marvel a abordé des thèmes majeurs tels que la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, ou encore les droits civiques et féministes. Pour Xavier Fournier, commissaire de l’exposition, il était important de montrer la diversité des styles et des thématiques des comics : « Marvel n’est pas qu’un seul style. Il y a des ambiances sombres, lumineuses, des influences variées. Il fallait réunir cette richesse. »

Des activités pour tous les âges

L’inauguration de l’exposition a été marquée par la présence de cosplayers incarnant des héros comme Captain America et Deadpool, offrant une immersion totale aux visiteurs. Des ateliers, des quiz et des conférences permettent aux amateurs de tous âges d’explorer encore plus cet univers.

L’exposition « Marvel, super-héros et Cie » promet d’être un événement incontournable, avec une approche aussi bien divertissante que pédagogique sur l’impact culturel des super-héros.

Informations pratiques

Marvel, super-héros et Cie

Musée de la bande dessinée, Angoulême

Jusqu’au 4 mai 2025

Alice Leroy