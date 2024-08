La nouvelle vie de Nicolas de Tavernost chez CMA média (CMA CGM)

Nicolas de Tavernost, figure incontournable du paysage audiovisuel français, a récemment entamé un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant le groupe CMA CGM en tant que vice-président de CMA Media et PDG par intérim de BFM et RMC, il s’est livré au figaro sur sa nouvelle vie. Cette transition marque un tournant pour cet homme d’affaires de 74 ans, qui a passé près de quatre décennies à la tête du groupe M6, qu’il a contribué à transformer en l’un des piliers de la télévision en France.

Un parcours emblématique à la tête de M6

Né en 1950, Nicolas de Tavernost est diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux. Sa carrière débute dans la haute fonction publique, mais il se dirige rapidement vers le secteur privé, où il se distingue par son sens aigu des affaires et de la stratégie. En 1987, il rejoint M6, une chaîne alors naissante, qu’il propulse au rang de chaîne généraliste incontournable. Sous sa direction, M6 se diversifie avec succès, en lançant des émissions phares, en créant des filiales dans la production audiovisuelle et en investissant dans des secteurs variés tels que le numérique et la radio.

Visionnaire, Nicolas de Tavernost a su anticiper les mutations du marché audiovisuel, notamment en prenant des positions dans le numérique et en développant une régie publicitaire performante. Il a également été à l’origine de l’implantation de la chaîne sur la télévision numérique terrestre (TNT), consolidant ainsi sa position dans le paysage médiatique français.

Un nouveau défi chez CMA CGM

En mai 2024, après avoir quitté M6, Nicolas de Tavernost rejoint CMA CGM, un géant mondial du transport maritime, dirigé par l’industriel franco-libanais Rodolphe Saadé. CMA CGM n’est pas seulement un acteur majeur du transport et de la logistique ; sous l’impulsion de Saadé, le groupe se diversifie dans les médias. Le rachat d’Altice Media, comprenant des marques prestigieuses comme BFM TV et RMC, pour 1,5 milliard d’euros, est la pierre angulaire de cette nouvelle stratégie.

CMA Media, la filiale médias du groupe, sous la direction de Véronique Saadé et avec l’appui de Nicolas de Tavernost, a pour ambition de devenir un acteur majeur dans le secteur des médias, tant en France qu’à l’international. Cette ambition repose sur une stratégie de croissance à la fois interne et externe, avec des projets de développement de ses actifs existants et une vigilance accrue sur les opportunités de consolidation.

CMA Media se distingue par sa double présence dans la presse et l’audiovisuel. Avec des titres comme La Tribune, La Provence, Corse Matin, et des chaînes telles que BFM et RMC, le groupe est déjà l’un des premiers groupes privés français dans le domaine de l’information. Il détient également des participations stratégiques dans Brut (15%) et M6 (un peu plus de 10%).

Sous la houlette de Tavernost, CMA Media se prépare à une phase de croissance interne, avec un plan de développement prévu pour 2025. L’objectif est de renforcer les actifs existants, en particulier dans l’audiovisuel où BFM et RMC occupent des positions de leader. BFM TV, en particulier, continuera de se positionner comme « la chaîne des événements », tout en élargissant sa couverture à l’international et en renforçant son offre régionale.

Une transition sans rupture pour BFM et RMC

Nicolas de Tavernost insiste sur le maintien de l’ADN de BFM TV. Malgré une concurrence accrue, notamment de la part de CNews, BFM reste la chaîne d’information la plus regardée en France, attirant chaque jour 12 millions de téléspectateurs. Tavernost entend consolider ce leadership tout en restant fidèle à l’esprit de la chaîne : une couverture exhaustive des événements sans tomber dans l’opinion, un équilibre qu’il juge essentiel dans le paysage audiovisuel actuel.

Pour RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la stratégie reste similaire. Avec une audience jeune et fidèle, RMC continue de séduire chaque jour 3,2 millions d’auditeurs. Tavernost se montre confiant dans les fondamentaux du groupe et vise à maintenir une rentabilité supérieure à 20%.

Un regard sur l’avenir et une mission prolongée

L’avenir de CMA Media passera également par une vigilance accrue sur les questions de réglementation, notamment en ce qui concerne la numérotation des chaînes d’information, un sujet sensible pour BFM TV. L’Arcom, qui a récemment redistribué certaines fréquences, pourrait envisager des regroupements de chaînes d’information, ce qui pourrait impacter la visibilité de BFM.

Quant à son rôle de PDG par intérim de BFM et RMC, Nicolas de Tavernost semble prêt à s’investir sur le long terme. « J’ai l’habitude des mandats longs », confie-t-il avec un sourire, rappelant sa longue carrière à la tête de M6. Sa passion pour l’innovation et l’exploration de nouveaux territoires numériques reste intacte, et il semble bien décidé à poursuivre cette mission au sein de CMA Media aussi longtemps que nécessaire.

En somme, Nicolas de Tavernost, après avoir marqué de son empreinte l’histoire de M6, se lance dans un nouveau défi chez CMA CGM, avec la même énergie et la même vision entrepreneuriale qui ont fait de lui une figure emblématique des médias en France. La retraite, et même son projet de livre sur les médias, peuvent encore attendre.