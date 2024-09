La nouvelle ministre de l’Education Nationale Anne Genetet rattrapée par son passé à Singapour : ni « émotion », ni « compassion »…

« Elle n’y connait rien« . C’est ce qu’on peut lire ou entendre un peu partout au sujet de la nouvelle ministre de l’Education Nationale, Anne Genetet, avant même ses premières décisions dans le costume.

Le média L’Humanité dénonce aujourd’hui les conseils d’Anne Genetet, alors à la tête d’Help Agency à Singapour, une entreprise d’embauche d’employeés de maison. Le site Internet a depuis été désactivé, mais reste disponible en archives.

« Son truc à elle, c’est la formation« , explique le journaliste, « longtemps expatriée à Singapour, elle donnait des conseils pour bien recruter son employée de maison, en général des jeunes philippines ou indonésiennes.«

Il poursuit : « Les conseils d’Anne, c’est, par exemple, d’éviter de recruter une employée qui a déjà travaillé pour d’autres expatriés. Parce qu’elle a ‘pris de l’assurance‘ et qu’elle peut ‘refuser de se soumettre à vos consignes’. À l’appui de la photo du placard, avec matelas, où elle logeait sa propre employée, elle explique qu’il faut éviter ‘émotion’ et ‘compassion’, et ‘ne pas s’énerver’, sinon elle ne vous respecterait plus. »

Sur le site, on découvre aussi qu’au sujet des congés payés, l’agence indique qu’ils ne sont « ni obligatoires, ni recommandés« . Ce ne sera pas la même histoire avec l’Education Nationale…