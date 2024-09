La nouvelle bande-son du musée du quai Branly-Jacques Chirac donne vie aux collections

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac dévoile un nouveau parcours sonore qui vient enrichir l’expérience des visiteurs. Cette installation, inaugurée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, permet d’accompagner les œuvres d’ambiances sonores venues des quatre coins du monde. Des chants, bruits de la nature et instruments traditionnels se mêlent aux collections d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques pour offrir une immersion sensorielle unique.

Le projet, dirigé par Éric de Visscher et le compositeur Thomas Tilly, est le fruit de quatre ans de travail. Il inclut 124 haut-parleurs répartis dans les espaces permanents du musée. Les sons, soigneusement choisis en collaboration avec des ethnographes et des spécialistes du son, apportent une nouvelle dimension aux objets exposés. Chaque zone géographique est mise en résonance avec son environnement sonore d’origine, permettant aux visiteurs de découvrir une autre facette des œuvres, qu’il s’agisse de la forêt amazonienne ou du désert syrien.

En plus d’ajouter une richesse sensorielle, ce dispositif met en avant l’importance de l’interaction entre le son et l’art visuel. Il permet aux visiteurs d’apprécier les œuvres autrement, offrant une expérience immersive tout en préservant un certain équilibre. Ce parcours sonore, pionnier à cette échelle dans le monde muséal, se distingue par la diversité et la subtilité de ses installations sonores.

Alice Leroy