La nomination d’un nouveau Premier ministre : les noms en lice et les hypothèses de coalition

Plus d’un mois après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron n’a toujours pas désigné son nouveau Premier ministre. La fin des Jeux Olympiques de Paris 2024 pourrait marquer le début de la résolution de cette énigme politique. Le président de la République pourrait annoncer son choix d’ici la fin août, bien que certains observateurs estiment que la nomination pourrait encore être retardée jusqu’à l’ouverture de la prochaine session ordinaire de l’Assemblée nationale, le 1er octobre.

Les noms sur la short list

Xavier Bertrand (LR) : Président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand est soutenu par plusieurs personnalités du centre et de la droite. Il s’est déclaré « prêt à relever le défi » dans une interview au Figaro le 6 août. Ce choix pourrait séduire Emmanuel Macron, notamment pour sa capacité à créer une coalition avec Les Républicains. Cependant, Bertrand est mal vu par une partie de la gauche qui remet en question sa légitimité, soulignant que le groupe LR ne compte que 47 députés à l’Assemblée. Gérald Darmanin, ancien ministre de l’Intérieur, loue ses compétences politiques et sa capacité à servir le pays.

Bernard Cazeneuve : Ancien Premier ministre sous François Hollande, Bernard Cazeneuve reste une option sérieuse malgré sa moindre médiatisation par rapport à Xavier Bertrand. Il dispose d’une expérience précieuse et se dit « prêt » à assumer ce rôle. Selon des informations du JDD, il serait en contact direct avec Emmanuel Macron, ce qui renforce sa candidature.

Valérie Pécresse : Bien que la présidente de la région Île-de-France n’ait pas exprimé d’ambitions claires pour Matignon, des rumeurs suggèrent qu’elle se serait rapprochée de l’Élysée. Toutefois, son manque de popularité et ses résultats décevants aux dernières élections présidentielles rendent sa nomination incertaine. Certains estiment que son profil pourrait ne pas correspondre aux attentes du président, qui recherche une personnalité capable de fédérer une coalition.

Les scénarios de coalition

Coalition entre Ensemble et Les Républicains : Le camp présidentiel, avec 168 députés, et les Républicains, avec 60 députés, pourraient former une coalition majoritaire avec près de 230 députés. Cette alliance permettrait à Xavier Bertrand de devenir Premier ministre, un choix soutenu par plusieurs membres du camp présidentiel. Toutefois, certains ministres évoquent des réticences quant à l’acceptation de Bertrand par l’ensemble du camp présidentiel.

Coalition entre la gauche sociale-démocrate et la droite républicaine : Ce scénario, qui inclurait Bernard Cazeneuve, semble difficile à réaliser en raison des profondes divergences programmatiques entre la gauche et la droite. Toutefois, Cazeneuve pourrait jouer un rôle clé dans un gouvernement de coalition visant à apaiser les tensions entre les différentes factions politiques.

Un Gouvernement technique : Une autre option envisagée est la formation d’un gouvernement technique dirigé par une personnalité neutre ou peu marquée politiquement, comme Dominique de Villepin ou Charles de Courson. Ce gouvernement serait constitué de hauts fonctionnaires et de techniciens, chargé de gérer le pays sans introduire de nouvelles réformes majeures jusqu’à de nouvelles élections législatives.

Les perspectives

Alors que le Nouveau Front populaire (NFP), majoritaire à l’Assemblée, réclame un Premier ministre de gauche, Emmanuel Macron semble privilégier un gouvernement de coalition. La piste de Lucie Castets, candidate du NFP, semble s’éloigner, le président ayant exprimé ses réserves à son sujet. Les prochains jours pourraient révéler si Emmanuel Macron optera pour une personnalité politique de compromis ou un Premier ministre plus neutre pour guider le pays dans cette période de transition politique.

Le choix du nouveau Premier ministre pourrait influencer considérablement la politique française à venir, en fonction de la coalition qui sera formée et des priorités qui seront définies.