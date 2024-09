« La musique est prête » : Angèle, Phoenix et Kavinsky annoncent la sortie de « Nightcall »

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 a offert l’une des performances les plus mémorables : la reprise de Nightcall par Angèle, Phoenix et Kavinsky. Les fans attendaient avec impatience la sortie officielle de cette version, et il semble que leur attente touche à sa fin.

Dans des posts énigmatiques publiés sur les réseaux sociaux, Angèle et Phoenix ont teasé la sortie imminente du titre avec un message invitant à appeler un numéro. Les fans curieux qui ont tenté leur chance ont pu entendre un message préenregistré dans lequel Thomas Mars, leader de Phoenix, et Angèle évoquent la sortie prochaine de la chanson. Kavinsky y est également impliqué dans la conversation, laissant entendre un extrait du morceau.

Le morceau original, déjà propulsé au rang de tube mondial avec le film Drive en 2014, a connu un regain d’intérêt spectaculaire après la performance olympique. Il est même devenu la chanson la plus « shazamée » de tous les temps en une seule journée après l’événement.

Bien que la date de sortie officielle de cette version réenregistrée n’ait pas encore été précisée, les fans peuvent s’attendre à découvrir très bientôt cette collaboration très attendue.

Alice Leroy