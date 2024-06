La lettre d’Emmanuel Macron aux Français : “Je vous ai entendu”

Alors que le premier tour des élections législatives anticipées approche, Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français ce dimanche 23 juin. Publiée par la presse quotidienne régionale, cette lettre vise à expliquer certains aspects de sa politique, notamment la dissolution de l’Assemblée nationale. Le Président reconnaît que cette décision a suscité « inquiétude, rejet, et parfois même colère » parmi de nombreux Français. Il la justifie comme étant « le seul choix possible » après la lourde défaite de sa majorité aux élections européennes du 9 juin.

Craignant un duel entre le Rassemblement national (RN) et le Nouveau Front populaire (NFP), Macron soutient que voter pour le bloc de la majorité, représenté par le Premier ministre Gabriel Attal, est le meilleur choix pour le pays. Selon lui, « cette troisième voie est la meilleure pour notre pays… Elle est la seule à pouvoir à coup sûr faire barrage à l’extrême droite comme à l’extrême gauche au second tour ».

Macron a également affirmé avoir pris en compte les préoccupations des citoyens concernant « l’insécurité, l’impunité », et il promet que le prochain gouvernement devra apporter « des réponses plus fortes et plus fermes ». Quel que soit le résultat des législatives, Macron, qui se voit comme un « protecteur à chaque instant » de la République, entend rester au pouvoir jusqu’à la fin de son mandat.

Caspian de Ronchères

La lettre aux Français d’Emmanuel Macron