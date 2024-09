« La Haine » en comédie musicale : Mathieu Kassovitz relance le film culte sur scène

Trente ans après la sortie de La Haine, film culte des années 90, Mathieu Kassovitz propose une nouvelle lecture de son œuvre avec une adaptation audacieuse : une comédie musicale intitulée La Haine : Jusqu’ici rien n’a changé. Pour promouvoir ce projet, Kassovitz, accompagné des trois comédiens principaux, a entamé une tournée médiatique en se rendant à Marseille, où il est allé à la rencontre des habitants et acteurs associatifs du quartier de l’Estaque.

De l’écran à la scène : une évolution majeure

En 1995, La Haine a marqué une génération en mettant en lumière les réalités des quartiers populaires et les tensions entre la jeunesse et la police. Aujourd’hui, Kassovitz souhaite aller plus loin avec cette adaptation scénique. « Les quartiers ont leur propre voix, ils n’ont pas besoin de nous pour s’exprimer », a-t-il déclaré. La comédie musicale reprendra les thèmes centraux du film mais les abordera de manière plus universelle, en insistant notamment sur le respect et la quête d’identité de la jeunesse.

Les acteurs de cette nouvelle version

Les trois comédiens qui interpréteront Vinz, Saïd et Hubert ont été choisis lors d’un casting en 2023. Alivor, rappeur originaire du Havre, incarnera Hubert, tandis que Samy Belkessa et Alexander Ferrario, tous deux issus de la banlieue parisienne, interpréteront Saïd et Vinz. À Marseille, ils ont eu l’occasion de s’immerger dans la vie des cités pour mieux comprendre les réalités locales. « Chaque ville a ses spécificités. C’est important de voir la vie des quartiers marseillais », a expliqué Alivor, tandis qu’Alexander Ferrario a ajouté : « On peut découvrir des réalités qui échappent à notre propre expérience. »

Une bande originale prestigieuse

Pour cette adaptation, Kassovitz a réuni une bande originale de qualité, mêlant différents genres musicaux. Des artistes emblématiques comme Akhenaton d’IAM, Oxmo Puccino, et Chico des Gipsy Kings participent à la BO, aux côtés de nouveaux talents. Youssoupha a écrit deux morceaux puissants, décrits par Kassovitz comme « les plus violents du spectacle », tandis que Matthieu Chedid et Angélique Kidjo apportent une touche d’électro et de chanson.

Une tournée à ne pas manquer

La comédie musicale La Haine : Jusqu’ici rien n’a changé sera jouée dans trois grandes villes françaises. Elle débutera à la Seine Musicale, près de Paris, du 10 au 19 octobre 2024, avant de se produire au Dôme de Marseille du 8 au 10 novembre 2024 et à la LDLC Arena de Lyon du 15 au 17 novembre 2024. Le spectacle promet une combinaison explosive de rap, hip-hop, danse, et comédie, tout en restant fidèle à l’esprit de révolte et d’engagement du film original.

Avec cette comédie musicale, Mathieu Kassovitz cherche à prolonger le dialogue autour des quartiers populaires et de la jeunesse. Un projet ambitieux qui, entre modernité et nostalgie, compte bien marquer une nouvelle génération.

Alice Leroy