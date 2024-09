Les crises et conflits au Proche-Orient au centre du prix Bayeux des correspondants de guerre

Le 31e Prix Bayeux des correspondants de guerre, qui se tiendra en octobre prochain, mettra en lumière la guerre Israël-Hamas et la crise au Proche-Orient, un an après les attentats du 7 octobre. Ces événements, ainsi que la situation à Gaza et en Palestine, seront au centre de la cinquantaine de reportages sélectionnés parmi les 400 reçus par les organisateurs.

Cette édition du Prix Bayeux, qui se déroulera du 7 au 13 octobre, sera présidée par la journaliste anglo-américaine Clarissa Ward, connue pour sa couverture des conflits les plus violents à travers le monde. Elle sera la première journaliste à avoir pénétré la bande de Gaza sans escorte ni autorisation, une expérience qu’elle partagera lors d’une table ronde.

Le Prix Bayeux rend chaque année hommage aux grands reporters qui risquent leur vie sur le terrain. Cette année, 350 correspondants de guerre sont attendus pour présenter leurs travaux, participer à des débats, et partager leurs témoignages. Selon Reporters Sans Frontières, 103 journalistes ont perdu la vie à Gaza en 181 jours de guerre, dont 22 dans l’exercice de leurs fonctions.

En plus des reportages sur le conflit israélo-palestinien, le Prix Bayeux proposera des expositions sur l’Ukraine, l’Afghanistan, l’Iran, et une rétrospective sur la chute de Phnom Penh et Saïgon en 1975. Un hommage particulier sera rendu aux journalistes palestiniens tués lors du conflit à Gaza, avec la plantation d’un olivier dans le jardin du mémorial dédié aux reporters disparus.

Alice Leroy