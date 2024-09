La Grande Semaine : le talk-show d’Ophélie Meunier de retour avec des changements pour sa deuxième saison

Le talk-show hebdomadaire de M6, La Grande Semaine, revient pour une deuxième saison dès le 5 octobre. Après un lancement en avril dernier et des audiences mitigées, l’émission, animée par Ophélie Meunier, fait peau neuve avec plusieurs nouveautés.

Dès cette rentrée, l’animatrice de Zone Interdite ne sera plus seule à la présentation. Gérémy Crédeville, humoriste et comédien connu pour ses participations à Vendredi, tout est permis, Danse avec les stars et Mask Singer, la rejoindra. À la manière de Christophe Dechavanne dans Quelle époque!, il sera présent chaque semaine autour de la table pour réagir aux différents sujets.

Le format de l’émission a également été repensé. Au lieu des nombreuses chroniques qui se succédaient la saison dernière, La Grande Semaine s’articulera désormais autour de quatre segments principaux : l’actualité people de la semaine, la grande actualité, un débat où les chroniqueurs donneront leur point de vue, et enfin, une interview avec un invité qui viendra partager un témoignage en lien avec l’actualité.

Plusieurs chroniqueurs de la saison passée, tels qu’Énora Malagré, Baptiste Des Monstiers, Chicandier et Anne-Sophie Girard, feront leur retour, mais leur participation sera plus rotative. Philippe Manoeuvre, critique musical, sera moins présent, sauf en cas d’actualité dans le domaine de la musique. De nouveaux visages rejoignent également l’équipe, notamment Kelly Massol, entrepreneuse révélée dans Qui veut être mon associé ?, Antoine Donneaux, imitateur belge de La France a un incroyable talent, ainsi que Pierrick Geay, journaliste à Paris Match, Thomas Huchon, expert en théories du complot, et Wallerand Moullé Berteaux, cofondateur de la chaîne YouTube Le Crayon et ancien chroniqueur des Grandes Gueules.

Avec ces ajustements, M6 espère relancer les audiences de l’émission, qui avaient été en dessous des attentes. Ophélie Meunier avait d’ailleurs reconnu dès le départ qu’il restait « encore des ajustements à faire ». Ces changements sont désormais en place pour cette nouvelle saison. Reste à voir s’ils permettront à La Grande Semaine de trouver son public.