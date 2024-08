La France renforce sa vigilance sanitaire face à la variole du singe (mpox)

Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, a annoncé ce vendredi 16 août, à l’issue d’un « point de situation » avec la ministre démissionnaire de la Santé, Catherine Vautrin, et son ministre délégué Frédéric Valletoux, que la France place son système de santé en « état de vigilance maximale » en réponse à la recrudescence mondiale de la variole du singe, aussi appelée mpox.

Cette décision survient alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment déclaré une urgence de santé publique de portée internationale en raison de la propagation du virus en République démocratique du Congo (RDC), touchant également le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda. Mercredi, l’OMS a sonné l’alarme après la détection en Suède d’un cas de sous-type clade 1b, une nouvelle souche apparue en RDC depuis septembre 2023, laissant présager une possible arrivée du virus en France.

Trois mesures immédiates pour faire face à la menace

Afin de répondre à cette menace croissante, Gabriel Attal a annoncé trois mesures immédiates. Premièrement, des nouvelles recommandations seront mises en place pour les voyageurs en provenance ou à destination des zones à risques. Deuxièmement, les Agences régionales de Santé (ARS) sont appelées à relayer les informations les plus récentes aux structures et professionnels de santé ainsi qu’aux associations en lien avec les publics à risques. Enfin, les autorités sanitaires sont saisies pour actualiser les recommandations sur les populations cibles en matière de vaccination.

Sur les réseaux sociaux, Gabriel Attal a rappelé l’importance du triptyque « surveillance, diagnostic rapide, vaccination » mis en œuvre depuis l’apparition de l’épidémie de mpox en 2022, soulignant que plus de 152 500 vaccinations avaient déjà été réalisées, ce qui a permis de contenir la circulation du virus en France. Toutefois, avec l’émergence d’un nouveau variant et l’accélération de la propagation du virus en Afrique, les autorités françaises rehaussent leur niveau d’alerte pour anticiper une possible expansion du virus sur le territoire national.

Solidarité internationale et préparation face à tous les scénarios

En parallèle, la France a décidé de répondre à l’appel du président de la République en réalisant un don de vaccins aux pays africains les plus touchés, conformément à ses valeurs de solidarité internationale. Le Premier ministre démissionnaire a conclu en réaffirmant la vigilance continue du système de santé français, prêt à adapter les consignes à la population en fonction de l’évolution de la situation. Un nouveau point de situation est prévu lundi prochain pour évaluer les mesures à prendre.