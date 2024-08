La France en alerte face à l’épidémie de Mpox : 232 centres de vaccination ouverts

Le gouvernement français, dirigé par le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, a placé le système de santé en « état de vigilance maximale » pour faire face à l’épidémie de Mpox (anciennement appelée variole du singe). Cette décision intervient après la détection d’un cas du sous-type clade 1b en Suède, une souche plus mortelle et virulente du virus qui a récemment émergé en Afrique.

J'ai tenu hier, comme je l'avais annoncé vendredi dernier, un point de situation sur l'épidémie de #mpox.



Notre système de santé est en état de vigilance maximale. Nous nous tenons prêts à faire face à tous les scénarios et à tous les risques.



Comme je l’ai annoncé vendredi,… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) August 20, 2024

Renforcement des mesures sanitaires et vaccination

Dans un message publié ce mardi 20 août sur le réseau social X, Gabriel Attal a détaillé les mesures prises pour prévenir la propagation de cette nouvelle souche en France. Il a annoncé l’ouverture de 232 sites de vaccination à travers le pays, avec la promesse d’en ouvrir davantage si nécessaire. Les voyageurs en provenance des régions touchées, principalement en Afrique centrale et orientale, sont systématiquement informés des précautions à prendre.

Les professionnels de santé ont également été sensibilisés aux symptômes du virus et aux protocoles à suivre en cas de suspicion. En parallèle, des efforts sont en cours pour renforcer les capacités de diagnostic dans les laboratoires et hôpitaux français.

Mobilisation de l’Institut Pasteur

L’Institut Pasteur a annoncé sa mobilisation pour tester et vacciner les patients si nécessaire. Depuis le week-end dernier, la cellule d’intervention biologique d’urgence (CIBU) a été activée pour analyser les prélèvements suspects, et des protocoles internes ont été mis en place pour assurer une prise en charge sécurisée des patients.

Solidarité internationale

La France a également annoncé un don de 100.000 doses de vaccin contre le Mpox, qui seront distribuées via l’Union européenne aux régions où le virus circule fortement. Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large de lutte contre l’épidémie à l’échelle mondiale, avec d’autres contributions notables venant des États-Unis et du Japon.

Préoccupations et vigilance accrue

Bien qu’aucun cas de clade 1 n’ait encore été détecté en France, les autorités restent en alerte. Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé, a averti que des « cas sporadiques » pourraient apparaître prochainement. Face à cette situation, l’OMS a rappelé que, bien que le Mpox ne soit pas une crise de l’ampleur du Covid-19, il nécessite une vigilance accrue, notamment en Afrique centrale, où la propagation du clade 1b a déjà causé plus de 570 décès.

La France reste déterminée à prévenir une crise sanitaire majeure, tout en contribuant activement à l’effort international pour contenir l’épidémie de Mpox.