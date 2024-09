La Fondation Abbé Pierre changera de nom après de nouvelles accusations de violences sexuelles

Un rapport du cabinet spécialisé Egaé, transmis à l’AFP, révèle que l’Abbé Pierre, figure emblématique de la lutte contre le mal-logement et le sans-abrisme, est désormais visé par 17 nouveaux témoignages l’accusant de violences sexuelles. Ces faits se seraient déroulés entre les années 1950 et 2000. Selon le rapport, certains témoignages évoquent des actes pouvant être qualifiés de viols. Cette enquête fait suite à une première série d’accusations survenues sept semaines plus tôt.

Face à ces révélations, la Fondation Abbé Pierre a annoncé ce vendredi avoir entamé des démarches pour changer de nom. La Fondation, fondée pour poursuivre l’œuvre du prêtre décédé en 2007, souhaite ainsi se distancer des accusations qui ternissent la mémoire de l’homme qui fut longtemps considéré comme un défenseur des plus démunis.

Dans ce même communiqué, le mouvement Emmaüs, également fondé par l’Abbé Pierre, a déclaré la fermeture définitive du lieu de mémoire dédié au prêtre à Esteville, en Seine-Maritime. Ce lieu, autrefois destiné à honorer la vie et l’œuvre de l’Abbé Pierre, ne sera plus accessible au public en raison des nouvelles révélations.

Ces décisions marquent un tournant pour les institutions qui ont longtemps œuvré sous le nom de l’Abbé Pierre, alors que de nombreuses voix dans la société et au sein du mouvement Emmaüs appellent à un processus de “réparation collective”. Les débats autour de la débaptisation des lieux portant le nom de l’Abbé Pierre continuent de diviser l’opinion publique, certains estimant que de telles mesures sont nécessaires pour honorer les victimes, tandis que d’autres appellent à un examen plus nuancé de l’héritage de l’homme.

Ces nouvelles accusations suscitent un profond malaise, notamment au sein de l’Église catholique, où des questions sur la manière dont ces affaires de violence sexuelle sont traitées continuent de faire débat. L’image de l’Abbé Pierre, longtemps vénéré pour son engagement social, est aujourd’hui fortement remise en question.