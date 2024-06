La droite LR : faire barrage au Nouveau Front Populaire en votant pour le RN?

Dans un climat politique de plus en plus polarisé, certains responsables de la droite française appellent à voter pour l’extrême droite en cas de duel entre le Rassemblement National (RN) et La France Insoumise (LFI) lors du second tour des élections législatives. Éric Ciotti, président des Républicains (LR), a ouvertement soutenu un accord avec le RN dès le premier tour, entraînant avec lui des figures influentes du parti comme Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains.

François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, et David Lisnard, maire de Cannes, ont également déclaré qu’ils voteraient pour un candidat RN contre un candidat LFI. Alain Madelin, ancien ministre de l’Économie, et Luc Ferry, ex-ministre de l’Éducation nationale, ont exprimé des positions similaires, invoquant des menaces économiques et sociales posées par la gauche radicale.

François Fillon et Bruno Retailleau, bien qu’ils ne se prononcent pas explicitement pour le RN, désignent clairement l’extrême gauche comme la principale menace. Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement, a également mis l’accent sur la lutte contre la Nupes sans prendre position clairement sur un duel RN-LFI.

Cependant, certaines voix au sein de la droite, dont Dominique de Villepin, insistent sur la nécessité de lutter en priorité contre l’extrême droite. Cette fracture au sein de la droite pourrait bien redéfinir le paysage politique français à l’approche des prochaines élections législatives.