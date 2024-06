La Dictée Géante des Élus : Une célébration de la langue française au Sénat

Après le succès retentissant de l’édition 2023 qui a rassemblé plus de 180 participants dans l’hémicycle du Sénat et plus de 300 autres en distanciel, la Dictée Géante des Élus revient cette année avec une ambition renouvelée. L’événement soutenu par la Ministre de la culture Rachida Dati et organisé par l’Association des Élus de France en collaboration avec La Dictée Géante, se tiendra une nouvelle fois dans l’emblématique Palais du Luxembourg,

Le choix du Palais du Luxembourg, un lieu chargé d’histoire et de symboles, n’est pas anodin. Il incarne parfaitement l’esprit de la Dictée Géante des Élus : réconcilier et unir autour de la langue française, dépassant tous les clivages. Comme l’a souligné Driss Ettazaoui, Président de l’Association des Élus de France (AEF), « Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut faire commun et rechercher ce qui nous rassemble et nous ressemble dans notre diversité et notre complexité, à l’image de la langue française. C’est un temps pour réconcilier et apaiser : Les associations d’élus montrent le chemin et se mobilisent autour de la langue française pour une nation unie. »

Cette quatrième édition ne se contentera pas de briller sur le plan national. Elle proposera également un temps fort à l’échelle internationale, soulignant le rôle de la langue française comme vecteur de réconciliation et de dialogue entre les cultures. Les élus de l’Assemblée des Français de l’Étranger et de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, aux côtés de leurs homologues de l’AEF, apporteront une dimension multiculturelle à l’événement, mettant en lumière la richesse des échanges linguistiques.

La diversité des profils des élus participants, issus de divers horizons géographiques et culturels, est une véritable richesse pour cet événement. La Dictée Géante des Élus sera l’occasion pour eux de tester leurs compétences en orthographe et en grammaire, tout en partageant un moment convivial et enrichissant.

La Dictée Géante des Élus 2024 s’annonce comme une manifestation culturelle et citoyenne unique, renforçant l’unité nationale autour de la langue française. En rassemblant des élus de tous horizons dans un lieu aussi prestigieux que le Palais du Luxembourg, l’événement incarne parfaitement l’esprit de réconciliation et d’ouverture qui anime ses organisateurs. Rendez-vous donc pour cette célébration de la langue française, symbole de notre diversité et de notre unité.