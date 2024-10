Sécurité aérienne : la compagnie Emirates interdit les bipeurs et talkies-walkies à bord de ses avions

La nouvelle n’est pas une réelle surprise. La compagnie aérienne Emirates vient d’annoncer interdire l’utilisation de bipeurs et de talkies-walkies à bord de ses avions. Cette décision fait suite à la série d’explosions survenues le 17 septembre dernier.

Pour rappel, ce jour-là, une série d’explosions de bipeurs utilisés par le Hezbollah a eu lieu au Liban et en Syrie. Ces explosions, attribuées à une opération secrète israélienne, ont provoqué la mort d’au moins 12 personnes, dont des membres du Hezbollah et deux enfants, et ont blessé plus de 2 750 personnes. Les appareils, principalement des bipeurs du modèle Gold Apollo AR924, avaient été récemment importés par le Hezbollah après qu’il ait cessé d’utiliser des téléphones portables pour éviter d’être suivi par Israël.

L’enquête a révélé que les services de renseignement israéliens, notamment le Mossad, auraient infiltré la chaîne d’approvisionnement de ces appareils et y auraient intégré de petites charges explosives, déclenchées à distance. Cela a constitué l’une des plus graves failles de sécurité pour le Hezbollah, qui a qualifié l’attaque de « déclaration de guerre ». En réponse, le Hezbollah a lancé des frappes de représailles sur le nord d’Israël, aggravant ainsi les tensions dans la région​.