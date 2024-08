La Citadelle : Jean-Michel Blanquer expose les fissures de la macronie

Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale et figure marquante du premier mandat d’Emmanuel Macron, lance dans le Point, un regard critique sur la présidence Macron avec la publication de son livre « La Citadelle ». L’ouvrage, qui s’étend sur 400 pages, est présenté comme une plongée sans précédent dans les coulisses de la macronie, mêlant récits en coulisses et analyses pointues des blocages français.

Blanquer, qui a connu des hauts et des bas au sein du gouvernement, décrit un président enfermé dans une « citadelle », illustrant une gestion de la présidence qui s’est progressivement refermée sur elle-même. Il critique l’usage de la dissolution par Macron et le rôle des circonstances partisanes qui ont, selon lui, plongé le pays dans une situation politique inédite, donnant du pouvoir aux extrêmes au détriment des forces de gouvernement traditionnelles.

Le livre ne se contente pas de critiquer; il explore également les défis que la France doit relever, comme l’équilibre des comptes publics et le maintien de l’autorité de l’État. Blanquer insiste sur la nécessité d’une réforme politique qui favorise une dynamique d’équipe et des majorités d’idées centrées autour de grands enjeux nationaux.

Malgré la dureté de ses critiques, Blanquer reconnaît les qualités de Macron, comme son intelligence et sa capacité de travail, tout en regrettant que certaines réussites de son mandat, comme les réformes éducatives, soient occultées au profit de politiques moins efficaces.

« La Citadelle » apparaît comme un appel à un renouvellement politique, où le centre, la droite et la gauche républicaines doivent regagner en vitalité face à une structure ternaire qui menace le dynamisme politique du pays. Cet ouvrage s’annonce comme un incontournable pour comprendre les dynamiques internes et les défis de la macronie, et peut-être, pour dessiner les contours d’une nouvelle phase politique en France.