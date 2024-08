La candidature de Robert F. Kennedy Jr. en péril : entre tribulations juridiques et déclin dans les sondages

Robert F. Kennedy Jr., autrefois une figure prometteuse de la course à la Maison-Blanche, voit aujourd’hui sa campagne menacée de naufrage. Le neveu de John F. Kennedy, qui se présente comme candidat indépendant, subit une série de revers qui compromettent sérieusement ses chances de se maintenir dans la course présidentielle.

Une dégringolade dans les sondages

Ayant débuté sa campagne avec un certain élan, Kennedy Jr. a récemment plongé dans les sondages. Alors qu’il était crédité de 20 % des intentions de vote à l’automne 2023, il ne recueille plus que 5 % selon les dernières données du site RealClearPolitics. Ce déclin s’explique en partie par son échec à se qualifier pour le débat présidentiel de juin dernier sur CNN, un événement clé qui aurait pu renforcer sa visibilité nationale.

Les défis juridiques et les problèmes de résidence

Les ennuis de Kennedy Jr. ne se limitent pas aux sondages. Un tribunal de l’État de New York a récemment invalidé sa candidature, citant une fausse déclaration de résidence. Bien que Kennedy Jr. ait l’intention de faire appel de cette décision, celle-ci pourrait avoir des répercussions dans d’autres États, compromettant ainsi sa présence sur les bulletins de vote dans plusieurs régions clés.

Le problème principal réside dans le fait que Kennedy Jr. et sa colistière, Nicole Shanahan, résident tous deux en Californie, une situation qui pourrait enfreindre la Constitution américaine. Cette disposition pourrait rendre leur candidature inéligible dans plusieurs États, rendant ainsi leur participation à l’élection encore plus difficile.

Des alliances et négociations complexes

Kennedy Jr. a également été au centre de discussions avec Donald Trump, le candidat républicain. Selon certaines sources, Trump aurait envisagé de faire de Kennedy Jr. son vice-président ou de lui offrir un poste ministériel en échange de son soutien. Cependant, ces négociations n’ont apparemment pas abouti, laissant Kennedy Jr. poursuivre sa campagne, bien que celle-ci semble de plus en plus compromise.

Une image entachée par des controverses

Outre ses difficultés politiques, Robert F. Kennedy Jr. a vu sa réputation ternie par une série de controverses personnelles. Accusé d’agression sexuelle par une ancienne baby-sitter et impliqué dans des histoires pour le moins inhabituelles – comme celle d’un parasite qui aurait « mangé » une partie de son cerveau – sa campagne semble accumuler les coups durs.

Conclusion

Alors que la campagne présidentielle s’intensifie, Robert F. Kennedy Jr. voit ses chances de rester un acteur significatif dans cette élection s’effriter. Entre les défis juridiques, la baisse des sondages, et les scandales personnels, son avenir politique semble de plus en plus incertain. Sa détermination à continuer malgré tout témoigne d’une résilience certaine, mais les obstacles qui se dressent devant lui pourraient bien être insurmontables.