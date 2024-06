La campagne législative française de 2024 : une préoccupation pour l’Italie

La situation politique en France, notamment la perspective d’une victoire de l’extrême droite lors des législatives de 2024, suscite des inquiétudes en Italie. Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien, pourrait être tentée de virer encore plus à droite si le Rassemblement National (RN) l’emportait, selon certains journalistes.

Une attention particulière des médias italiens

Le quotidien La Repubblica a consacré une rubrique spéciale aux élections françaises, soulignant l’importance de l’événement. À la télévision italienne, les détails de la campagne et les positions de figures comme Serge Klarsfeld sont analysés.

L’antisémitisme et les craintes de « lepénisation »

La montée de l’antisémitisme en France, avec des suspicions contre La France Insoumise, est un sujet de préoccupation. Il Sole a critiqué Emmanuel Macron, mais c’est Marine Le Pen qui attire le plus l’attention. Claudio Cerasa, directeur d’Il Foglio, avertit que Meloni pourrait suivre le modèle Le Pen, qu’il considère plus extrême, surtout en politique extérieure et sur l’immigration.

Cerasa souligne que Meloni s’est éloignée de ce modèle pour adopter une approche plus mainstream. Un retour à un modèle inspiré par Le Pen pourrait compromettre sa stratégie de créer une droite modérée et gagnante.

Les médias italiens suivent donc de près la campagne législative française, inquiets des répercussions potentielles sur l’Italie et l’Europe.