La Bibliothèque nationale de France lance un appel aux dons pour acquérir « La bête est morte ! »

La BnF espère rassembler 875 000 euros pour acquérir les planches originales de cette bande dessinée historique créée sous l’Occupation nazie. Ce chef-d’œuvre signé Calvo, Dancette et Zimmermann raconte la Seconde Guerre mondiale sous forme de fable animalière.

Nous lançons un appel aux dons pour acquérir les 77 planches originales de "La Bête est morte ! La guerre mondiale chez les animaux", véritable monument de la bande dessinée signé par Edmond Calvo, Victor Dancette et Jacques Zimmermann https://t.co/qCHAe1XT5Y pic.twitter.com/nEkZDTQAhf — Bibliothèque BnF (@laBnF) September 6, 2024

via @franceinfo : La Bibliothèque nationale de France fait un appel aux dons pour acquérir "La bête est morte !", bande dessinée historique https://t.co/W99ZoxqgK7 — Hervé Labatut (@GeorgesBerger) September 6, 2024

Publié en deux tomes entre 1944 et 1945, La bête est morte ! dépeint les événements militaires et la vie civile durant la guerre, tout en évoquant le génocide des juifs d’Europe. Les animaux y représentent les différents belligérants : les Français sont des écureuils, les Allemands des loups, et les Soviétiques des ours blancs. « Les hordes du Grand Loup avaient commencé le plus atroce plan de destruction des races rebelles », peut-on lire dans cette œuvre majeure.

La BnF fait appel à la générosité des amateurs d’art et d’histoire. Les dons permettront non seulement de préserver ce trésor du 9e art, mais aussi de bénéficier d’une réduction fiscale. Ces planches, aujourd’hui exposées au Centre Pompidou, rejoindraient les collections nationales pour être conservées et partagées avec le public.

Alice Leroy