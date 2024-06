L opportunité d’un retour : Laurent Wauquiez candidat aux législatives 2024 ?

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien président des Républicains, pourrait jouer un rôle clé dans les législatives anticipées prévues pour les 30 juin et 7 juillet. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, le groupe Les Républicains (LR) à l’Assemblée nationale n’a cessé de perdre du terrain, ne comptant plus que 61 députés en 2022. Face à cette érosion, Wauquiez n’exclut pas de se présenter aux prochaines législatives, notamment dans la 1ère circonscription de Haute-Loire, où il a été député pendant 13 ans avant de laisser son siège pour le fauteuil de président de région.

Lui qui aspire à porter les couleurs de la droite à la présidentielle de 2027 et qui n’a jamais caché ses ambitions semble prêt à se lancer dans la bataille électorale imminente. Selon son entourage, « tout est ouvert » quant à sa candidature.

Lors des élections européennes, la liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy a récolté seulement 7,2 % des voix. Wauquiez, dans un message publié sur le réseau social X, a félicité Bellamy pour sa « campagne courageuse et authentique » tout en critiquant durement le score de la liste Renaissance (14,9 %) de Valérie Hayer. Il a affirmé que cette élection annonçait la fin du macronisme, et que Macron quitterait la présidence dans moins de tros ans.

Je tiens à féliciter @fxbellamy qui a mené une campagne courageuse et authentique, avec une dignité et une honnêteté qui font honneur à nos convictions.



Cette élection européenne annonce la fin du macronisme qui n’aura jamais réussi à sortir notre démocratie de l’impuissance.… — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 9, 2024

Laurent Wauquiez est-il prêt à être le porte-étendard des Républicains ? Après l’échec de LR aux européennes de 2019, il avait démissionné de la présidence du parti, il pourrait devenir la colonne vertébrale du parti lors des législatives de cet été. France TV rapporte qu’il envisage de se présenter dans sa circonscription en Haute-Loire, afin de renforcer la voix des Républicains. Reste à voir s’il laisserait son siège à sa suppléante ou s’il abandonnerait son la présidence de l’Auvergne-Rhône-Alpes pour accroître sa visibilité en vue de la présidentielle de 2027.

Jérémie Bréaud, maire de Bron et président des Républicains du Rhône, a exprimé son désir de voir Wauquiez s’investir davantage dans la campagne : « On a besoin d’une parole forte, je pense qu’il en a une. Est-ce qu’il est en mesure de nous mener à la victoire ? La réponse est oui ». Wauquiez s’est également entretenu avec Éric Ciotti pour clarifier sa position. Une alliance avec le parti présidentiel ou le Rassemblement national n’est pas envisagée, malgré les difficultés à envisager un avenir radieux pour les Républicains sans un rapprochement avec l’un des deux blocs.

Beaucoup de militants et cadres voient en Wauquiez, la dernière chance de survie des Républicains. Avec seulement 61 députés en 2022, les Républicains risquent de perdre encore des sièges en 2024,

Laurent Wauquiez semble donc prêt à s’engager pleinement pour redynamiser son parti et préparer le terrain pour la présidentielle de 2027.