« Koh-Lanta » : Les clashs et la faim secouent l’aventure dans « La tribu maudite »

Mardi soir, l’épisode 3 de « Koh-Lanta : La tribu maudite » a été marqué par des tensions grandissantes entre les candidats et un épuisement physique général qui a mis à mal les performances. Les affrontements verbaux et la lutte contre la faim ont pris le dessus sur l’esprit compétitif de l’émission, diffusée sur TF1.

Lola, cible des tensions

Depuis le début de la saison, une candidate est au centre des discussions : Lola. Affaiblie après avoir mangé un oursin auquel elle était allergique, la jeune Belge a inquiété ses coéquipiers. Cependant, après s’être reposée, Lola a rapidement retrouvé ses forces. Malgré cela, elle a été critiquée par ses camarades, notamment par Fabrice, qui lui a reproché son attitude autoritaire. « Tu parles, on t’écoute, mais on ne peut pas en placer une », s’est-il plaint.

Des tensions à tous les niveaux

L’ambiance générale sur l’île est de plus en plus électrique. Michel a exprimé son mécontentement face aux alliances qu’il juge injustes, tandis que d’autres candidats, comme Mélissa, se sont disputés avec leurs coéquipiers. La candidate s’est même emportée contre Nathanaël, avant de s’excuser plus tard, admettant son tempérament explosif.

La fatigue et la faim exacerbent les tensions

L’état physique des aventuriers commence à poser problème, bien plus tôt que dans les précédentes saisons. Charlotte s’est effondrée de fatigue après une épreuve, illustrant l’impact de la faim et de la fatigue sur les participants. Pour les motiver, Denis Brogniart a annoncé une épreuve de confort offrant des fruits et du riz, une récompense très attendue.

J'ai jamais vu un épisode de #KohLanta où les candidats avaient autant faim.

Ça se ressent même quand ils parlent pic.twitter.com/6o1SbkzZEc — ALEXANDRE_B (@alexandrebah2) September 3, 2024

Une séquence inédite choque les téléspectateurs

L’épreuve des radeaux a particulièrement marqué cet épisode. En plein milieu de la compétition, Gustin a surpris tout le monde en déclarant vouloir abandonner pour économiser ses forces, une première dans l’histoire de l’émission. « Je trouve que ça ne vous ressemble pas de poser la pagaie », a réagi Denis Brogniart, visiblement choqué par cette décision.

Cet épisode riche en rebondissements montre à quel point les tensions et la fatigue peuvent transformer l’aventure en véritable champ de bataille, laissant les téléspectateurs divisés entre fascination et critique.

Alice Leroy