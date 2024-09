Koba LaD impliqué dans un accident mortel à Créteil : un passager décède

Le rappeur Koba LaD, de son vrai nom Marcel Junior Loutarila, est impliqué dans un accident de la route mortel survenu ce mardi soir à Créteil (Val-de-Marne). D’après les premières informations, une crevaison aurait provoqué la collision de son véhicule avec un poids lourd en stationnement près de la sortie d’une station-service sur l’A86. Le passager avant, un ami du rappeur, est décédé dans l’accident. Koba LaD et deux autres passagers, blessés légèrement, ont été transportés à l’hôpital.

L’enquête, confiée à la CRS autoroutière et ouverte pour « homicide involontaire », devrait éclaircir les circonstances exactes de l’accident. Des tests toxicologiques sont en cours.Le rappeur de 24 ans, originaire d’Évry (Essonne), n’en est pas à sa première mésaventure judiciaire. Il avait déjà été condamné en 2020 à trois mois de prison avec sursis pour un accident de la route à Marseille, où il avait pris la fuite avant de se rendre à la police.

Ce nouveau drame survient alors que Koba LaD connaît un succès grandissant sur la scène rap, avec plus de trois millions d’abonnés sur Instagram et des collaborations avec des artistes tels que Ninho et Niska. Il a récemment sorti l’album Frères ennemis avec le rappeur Zola.

Marqué par la mort de son ami, Koba LaD a exprimé sa tristesse via ses avocats, espérant que son deuil, ainsi que celui de la famille de la victime, sera respecté.