Koba LaD condamné à un an de prison ferme pour violences en boîte de nuit

Le rappeur Koba LaD, déjà sous le feu des projecteurs pour diverses affaires judiciaires, a été condamné ce mercredi 25 septembre 2024 à une peine de deux ans de prison, dont un an avec sursis, pour des violences commises dans une boîte de nuit parisienne en novembre 2022. Le tribunal correctionnel de Paris a également décidé que la partie ferme de sa peine serait aménagée sous la forme du port d’un bracelet électronique. Koba LaD, rappeur influent suivi par plus de trois millions de fans sur Instagram, n’était pas présent à cette audience, étant actuellement incarcéré pour une autre affaire.

L’incident pour lequel il vient d’être jugé remonte à une altercation qui s’est déroulée dans une discothèque parisienne en novembre 2022. Lors de cette soirée, trois hommes et une femme ont été violemment agressés par le rappeur et deux autres individus. L’artiste de 24 ans aurait notamment asséné des coups de bouteille, de pied et de genou à l’une des victimes. En plus de la peine de prison, le tribunal a interdit à Koba LaD le port d’arme pendant cinq ans et a prononcé une peine d’inéligibilité de trois ans.

Enchevêtré dans plusieurs affaires judiciaires

En parallèle de cette condamnation, Koba LaD est actuellement mis en examen pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées suite à un accident mortel survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre 2024 à Créteil. Lors de ce drame, le rappeur conduisait sous l’emprise de stupéfiants et a percuté un camion sur l’autoroute A86, causant la mort de William Dogbey, son styliste et manager. L’artiste, qui se trouvait au volant du véhicule, a été écroué après sa mise en examen.

Ce n’est pas la première fois que Koba LaD se retrouve face à la justice. En 2020, il avait déjà été condamné à trois mois de prison avec sursis et à 140 heures de travaux d’intérêt général pour un accident de voiture survenu à Marseille. À cette époque, il avait pris la fuite avant de se rendre à la police trois jours plus tard, entraînant une suspension de permis de quatre mois.

Une carrière en pause face à la justice

Ces multiples affaires judiciaires mettent un sérieux coup d’arrêt à la carrière musicale de Koba LaD, qui s’était imposé comme une figure montante du rap français. Son implication dans des incidents violents et ses démêlés avec la justice contrastent avec le succès musical qu’il a connu au début de sa carrière. Avec cette nouvelle condamnation et la gravité des accusations liées à l’accident mortel, l’avenir du rappeur reste incertain.

Alice Leroy