Kiev ouvre un centre de recrutement en Pologne pour les Ukrainiens de l’étranger

Le gouvernement ukrainien a inauguré, ce jeudi 3 octobre 2024, à Lublin en Pologne, le premier bureau de recrutement de la « Légion ukrainienne ». Ce centre vise à recruter des Ukrainiens expatriés, principalement ceux résidant en Europe, afin de renforcer les rangs de l’armée nationale, affaiblie par plus de deux ans et demi de guerre contre la Russie.

Installé dans les locaux du consulat ukrainien, ce bureau inclut une commission médicale militaire, équipée pour réaliser des examens d’aptitude au service, a précisé Ivan Gavryliuk, vice-ministre ukrainien de la Défense. Après leur enregistrement, les volontaires passeront une formation initiale sur un terrain d’entraînement en Pologne. Si l’Ukraine assure l’approvisionnement en uniformes et en soutien logistique, c’est la Pologne qui fournira les armes et d’autres équipements militaires.

Lancée en juillet dernier, l’initiative de la « Légion ukrainienne » cible particulièrement les hommes ukrainiens en âge de combattre, dont environ 300 000 se trouvent en Pologne selon les estimations de Kiev. Certains de ces hommes ont quitté l’Ukraine illégalement pour échapper à la mobilisation, mais la pression s’accroît pour les inciter à s’engager.

Depuis l’ouverture du centre, 138 candidatures ont été soumises en ligne et 58 autres via les bureaux consulaires. Les volontaires suivront une formation de 35 jours, après quoi ils pourraient être envoyés dans des bases de l’OTAN en Europe pour améliorer leurs compétences militaires. Malgré ces efforts, le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a déclaré que le nombre d’inscriptions reste insuffisant pour former une unité complète pour l’instant.

Cette initiative reflète la détermination de Kiev à compenser les lourdes pertes humaines subies depuis le début de l’invasion russe en 2022. La Pologne, quant à elle, reste un partenaire clé dans l’effort de guerre ukrainien, notamment par son soutien logistique et militaire.